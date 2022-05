Mark Owen dei Take That torna dopo 10 anni con il disco Land of Dreams

L'ex cantante della boy band più famosa della storia della musica torna protagonista sul palco. Il cantautore britannico darà alle stampe il 23 settembre il suo quinto album solista, anticipato dal singolo “You Only Want Me”. L’ex Take That ha appena annunciato le date per il suo tour nel Regno Unito, che comincerà a ottobre

Mark Owen, l'ex cantante dei Take That, torna dopo quasi 10 anni dal suo ultimo disco solista con un nuovo album: "Land of Dreams”.

Si tratta del quinto disco da solista del cantautore britannico, album prossimo a essere dato alle stampe (uscirà il 23 settembre) e già anticipato dal singolo “You Only Want Me”. Un brano che ipnotizza, letteralmente: un’architettura sonora sapientemente costruita sulla mono-nota di derivazione rossiniana, che non può che stregare (come Rossini ci ha ampiamente dimostrato, appunto).



Per chi era rimasto alla bellezza puerile e glabra di Mark Owen, innanzitutto significa che non lo segue dagli anni ’90 e poi comunque apprezzerà una maturazione non solo musicale ma anche estetica: benché oggi l’ex Take That assomigli più a un ex wrestler (dai capelli lunghi con baffi biondi non si scampa: Hulk Hogan è sempre dietro l’angolo dell’immaginazione), questo ritorno è per tanti fan un grande annuncio.



L’ex Take That ha appena annunciato le date per il suo tour nel Regno Unito, che comincerà il prossimo ottobre: porterà la sua musica live a Bristol, Manchester, Glasgow e Londra nell'autunno 2022.

I biglietti dei concerti saranno disponibili per l’acquisto a partire da venerdì 27 maggio. Per adesso non ci sono notizie relative a un eventuale espatrio dell'ex cantante di una delle boy band più celebri della storia: per ora il suo tour rimane circoscritto entro i confini della Gran Bretagna.



In fondo a questo articolo potete guardare il videoclip del singolo “You Only Want Me” che anticipa l’uscita dell’album "Land of Dreams”. In queste ore è cominciato il pre-order del disco.