Ligabue ricorda il terremoto in Emilia-Romagna del 2012 in un podcast

Potete ascoltare la nona puntata del podcast in questione (con il contributo, tra gli altri, di Ligabue) in fondo a questo articolo.

Il cantautore emiliano ha rievocato quei momenti tragici nella nona puntata del podcast “Ti racconto l'Emilia-Romagna”, curato dall'Agenzia informazione e comunicazione della Giunta regionale e realizzato in occasione del decennale del sisma che ha colpito l'Emilia. "Mentre la terra tremava, andai nella camera di mia figlia e pensai che se l'epicentro non era sotto i nostri piedi, allora quello era un terremoto particolarmente devastante. E purtroppo così fu”, racconta Ligabue con commozione.

La nona puntata del podcast organizzato dalla regione Emilia-Romagna è dedicata al ricordo delle due grandi scosse di terremoto: quella del 20 maggio e quella del 29 maggio.

Sono state ricordate le vittime e l'enorme dolore legato alla tragedia. Si è parlato anche di come l'emergenza è stata gestita e della solidarietà che in Italia si è subito attivata per soccorrere e aiutare con ogni mezzo la popolazione colpita dal terremoto.



La solidarietà è arrivata anche attraverso la musica: sono stati organizzati parecchi concerti per raccogliere fondi da devolvere alla popolazione dell'Emilia, tra cui spicca quello che si è tenuto allo stadio Dall'Ara di Bologna, organizzato da Beppe Carletti dei Nomadi, oltre a quello a Campovolo, in provincia di Reggio Emilia, con protagonisti tantissimi nomi della musica nostrana, primo tra tutti proprio Ligabue.