Ligabue in concerto: annunciate due nuove date all'Arena di Verona

A 9 anni di distanza dal suo ultimo concerto all’Arena di Verona, Luciano Ligabue torna live in uno dei luoghi simbolo della musica italiana. Agli appuntamenti già annunciati, il 27, 29 e 30 settembre, si aggiungono, a grande richiesta, due nuove imperdibili date in Arena l’1 e il 3 ottobre, come annunciato pochi minuti fa dallo stesso Ligabue in diretta ai microfoni di RTL 102.5. I biglietti per le nuove date in Arena saranno disponibili in prevendita dalle ore 16di giovedì 5 maggio, su Ticketone. Info su www.friendsandpartners.it e ticketone.it . Per gli iscritti al Bar Mario già disponibili (https://www.ligabue.com/barmario).



Ma le novità non finiscono qui…poche ore fa è uscita Non cambierei questa vita con nessun’altra (Warner Music), la nuova canzone inedita di Ligabue che verrà presentata live in occasione dell’atteso evento 30 ANNI IN UN GIORNO con cui il 4 giugno l’artista inaugurerà la nuova RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Non cambierei questa vita con nessun’altra è disponibile al seguente link: https://ligabue.lnk.to/NcQvCnA

Il brano è accompagnato da un video, diretto da Luciano Ligabue e Riccardo Guarneri.

30 ANNI IN UN GIORNO, evento già da tempo sold out con oltre 100.000 biglietti venduti, inaugurerà questo spazio totalmente nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali.





È disponibile in libreria e negli store digitali Una storia (Mondadori), la prima autobiografia di Ligabue che verrà presentata domani sera, giovedì 5 maggio, all’OGR di Torino in collaborazione col Salone del Libro. Una storia, questo il titolo che Luciano Ligabue ha scelto, perché questo libro è sia la sua storia, quella più intima, personale e famigliare, sia un meraviglioso racconto che abbraccia la provincia italiana, dagli anni Sessanta ad oggi. Affrontando per iscritto il bilancio della sua esistenza, con l’eclettismo artistico che gli è proprio, il Liga esce dai comodi confini del classico resoconto biografico e tratteggia magistralmente situazioni, luoghi e persone, donando loro una dimensione romanzesca. Li fa vedere, toccare e conoscere.



A ottobre poi Ligabue sarà protagonista di quattro concerti nelle principali città europee. Ecco le date: 26 ottobre al Razzmatazz di BARCELLONA (recupero del 20 maggio), 28 ottobre al Cirque Royal di BRUXELLES (recupero del 25 maggio), 30 ottobre al Bataclan di PARIGI (recupero del 26 maggio), 31 ottobre al 02 Shepherd's Bush Empire di LONDRA (recupero del 22 maggio).

Tutti i biglietti acquistati per le date europee resteranno validi per le nuove date, chi non fosse nella possibilità di partecipare agli show potrà chiedere il rimborso del biglietto. Tutte le info su www.friendsandpartners.it



Alla luce dello spostamento del tour europeo legato all’aumento dei contagi in alcuni paesi, gli organizzatori daranno la possibilità a tutti i possessori dei biglietti per le date di Barcellona, Londra, Parigi, Bruxelles di partecipare gratuitamente (il biglietto del concerto europeo avrà validità come titolo di ingresso sia per il raduno del 2 giugno sia per la data di recupero del concerto europeo previsto in autunno) a un mini raduno del fan club che si terrà proprio alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) giovedì 2 giugno durante il quale Luciano suonerà tutta la scaletta prevista per gli show europei. Tutte le info ufficiali sull'evento “raduno” saranno comunicate entro il 30 aprile.

