Mahmood in concerto a Milano: la scaletta

Prosegue il Ghettolimpo Tour 2022 di Mahmood che oggi, mercoledì 18 maggio, suonerà per la sua seconda data milanese al club Alcatraz. Ecco la scaletta completa della serata, tra i successi del nuovo album Ghettolimpo, l’immancabile Brividi, ma anche vecchi brani di repertorio Condividi

Dopo la conclusione del Ghettolimpo Tour, in alcune tra le più belle location d’Europa, e archiviata la partecipazione di successo all’ultimo Eurovision Song Contest con Blanco e la hit Brividi, Alessandro Mahmood prosegue la sua serie di show in Italia. Al via oggi, mercoledì 18 maggio, la seconda data milanese, con l’eclettico artista di Soldi che salirà sul palco dell’Alcatraz meneghino. Ecco la scaletta della serata.

Per Mahmood il secondo concerto all’Alcatraz di Milano approfondimento Eurovision 2022: Mahmood e Blanco cantano Brividi. VIDEO Dopo il successo della data inaugurale di martedì 17 maggio, Mahmood torna sul palco dell’Alcatraz di Milano per deliziare a accompagnare vecchi e nuovi fan presenti, con il meglio della sua musica, capace di spaziare dal pop al rap in un tutt’uno dalla magia urban. Tra le canzoni con cui Alessandro (vero nome di Mahmood) si esibirà sul palco, non solo i fortunatissimi inediti del suo ultimo album Ghettolimpo, presentato il 10 giugno del 2021, e la sanremese Brividi che con Blanco gli ha permesso di raggiungere il più alto gradino del podio nella kermesse musicale italiana e la partecipazione a ESC 2022, ma anche alcuni tra i successi più amati dei suoi progetti discografici meno recenti, come Gioventù Bruciata e il singolo Dorado, con Sfera Ebbasta e Feid. Ecco la possibile scaletta del concerto di Mahmood all’Alcatraz di Milano (mercoledì 18 maggio), basata anche alle sue recenti esibizioni per il Ghettolimpo Tour 2022 nei club di Italia ed Europa: Dei Ghettolimpo Baci dalla tunisia Inuyasha Il Nilo nel naviglio Eternantena Dorado Remo Gioventù bruciata Icaro è libero Kobra Rubini Karma T’amo Barrio Talata Rapide Brividi Soldi

Dopo la tournée nei club anche un tour estivo approfondimento I migliori concerti di maggio 2022 Mentre il ricco calendario del Ghettolimpo Tour 2022 nei club di tutta Italia ed Europa si avvia alla sua conclusione con le ultime date di Milano (18/05), Roma (21/05), Napoli (22/05) e Varsavia (27/05), Mahmood ha raccontato che la sua voglia di tornare sul palco ad esibirsi live non si ferma ma, al contrario, proseguirà anche con i numerosi appuntamenti di un tour estivo, il Ghettolimpo Summer Tour 2022. Ecco tutti gli show in programma e in partenza il prossimo giovedì 7 luglio dalla Cavea del Parco della Musica di Roma, dove Mahmood sarà protagonista di ben dodici date nei migliori festival estivi della Penisola, fino alla conclusione in super festa del 5 settembre a Vicenza. Scopri tutte le date del Ghettolimpo Summer Tour di Mahmood: Giovedì 7 luglio 2022 – Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica

Sabato 9 luglio 2022 – Brescia, Brescia Summer Music 2022, Arena Campo Marte

Lunedì 11 luglio 2022 – Pordenone, Parco San Valentino

Venerdì 15 luglio 2022 – San Severino Marche (MC), Piazza del Popolo

Lunedì 18 luglio 2022 – Taormina, Teatro Antico

Mercoledì 20 luglio 2022 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival, Teatro al Castello

Venerdì 22 luglio 2022 – Matera, Cava del Sole

Sabato 23 luglio 2022 – Molfetta (BA), Luce Music Fest, Banchina S. Domenico

Martedì 26 luglio 2022 – Torre del Lago (LU), Gran Teatro Puccini

Venerdì 29 luglio 2022 – Bellinzona (CH), Castle On Air

Sabato 3 settembre 2022 – Mantova, Palazzo Te

Lunedì 5 settembre 2022 – Vicenza, Piazza dei Signori