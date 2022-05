Momenti senza tempo per declinare la contemporaneità. Fulminacci si inventa un concerto emotivamente forte con la musica protagonista. E, credetemi, non è scontato perché oggi si costruiscono spettacoli talmente opulenti che l'aspetto sonoro spesso scivola in secondo piano. Filippo si lascia introdurre da una voce fuori campo, ironica, e poi appare, insieme alla sua band, e attacca Forte la Banda. Il look è elegante, Fulminacci ha il papillon e i suoi compagni d'avventura non sono da meno. Come ci siamo detti alla fine, se ci fossero stati loro sul Titanic, l'iceberg avrebbe seguito un'altra corrente e la gente di prima, seconda e terza classe starebbe ancora ballando. Questo mi è piaciuto del Tante Care Cose Tour, una leggerezza d'animo bella, una musica suonata per davvero, un artista presente e comunicativo, testi che raccontano la contemporaneità. Il Vox era pieno, mille persone festanti, attente e partecipative. In alcuni momenti Fulminacci ha avuto il supporto di un coro: Giovane da un Po', Tattica, Santa Marinella e Tommaso sono state cantate all'unisono, Miss Mondo Africa è stata una festa. Credo che in Un Fatto Tuo Personale ci sia l'essenza della poetica di Fulminacci: Scusate ho bisogno di dire quello che penso, Scusate se il testo non è poetico e intenso, Ma i tempi ci cambiano e cambiano pure il senso, Di quello che scrivo, che ho scritto e scriverò adesso. Per altro questo brano è stato eseguito in acustico, con sul palco solo l'artista col pianoforte. Mille le suggestioni che si colgono: io ci ho visto John Travolta e i Blues Brothers; anche un po' di Madness e una citazione di Ian Fleming al maschile, i Bond Boy. In realtà per tutto il concerto, ma nel finale in particolare, il senso di freschezza è avvolgente tra Tattica e Tommaso. In Filippo e nella sua band ho visto l'attitudine ribelle di Mick Jagger e il senso rivoluzionario dei Beatles. Andate a vedere i filmati in bianco e nero dei Baronetti di Liverpool e confrontateli con quelli che troverete su youtube o sui social di Fulminacci & Friends al Vox di Nonantola in una tiepida serata di maggio 2022. Fulminacci è testimone del suo tempo e di una generazione fatta di Chitarre Blu e Aglio e Oglio. Di speranze e di pensieri. Di disincanto e coraggio. Di ragazzi che non hanno paura di tirare un calcio di rigore all'ultimo minuto. Di ragazzi che anche quando la vita diventa un mestiere non smettono di credere nei sogni.