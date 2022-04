approfondimento

Eurovision 2022, lo spot: i Rockin’ 1000 suonano il Te Deum. VIDEO

Laura Pausini: the sound of Europe: il viaggio in venti tappe in giro per l'Europa di Laura Pausini, che parte dai suoi più grandi successi disponibili in Audio Spaziale (tra cui l’ultimo singolo “Scatola”), per toccare alcuni dei brani più rappresentativi della musica europea degli ultimi 40 anni, da “Nothing compares to you” di Sinéad O'Connor a “Wind of Change” degli Scorpions, da “It must have been love” dei Roxette a “Alors on danse” di Stromae. «Questa playlist rappresenta una delle scatole dei ricordi che ho aperto durante le riprese del mio primo film "Laura Pausini - Piacere di conoscerti". Dal suonare dal vivo con mio padre nei piccoli bar della mia città natale, Solarolo, alle musicassette che hanno costituito la colonna sonora della mia adolescenza. Dalla vittoria al Festival di Sanremo, ai tanti generi musicali e artisti che hanno influenzato la mia crescita artistica, attraversando l'Europa e il mondo nel corso della mia carriera.



Alessandro Cattelan: the sound of Europe: un percorso in quindici tracce alla scoperta di alcune fra le canzoni europee preferite di Alessandro Cattelan, da hit internazionali senza tempo come “Viva Forever” delle Spice Girls e “Wake me up” di Avicii, passando per brani iconici del repertorio italiano più recente come “Stavo pensando a te” di Fabri Fibra e “Calabi Yau” de I Cani. Cattelan commenta così le sue scelte: «Nella mia playlist per Apple Music c'è tanto di quello che ho ascoltato negli anni, le cose che mi piacciono, un po' d'Italia, che non guasta mai, e qualche brano di Laura e Mika con cui sarò sul palco di questo Eurovision!».



Mika: the sound of Europe è l’avventura di Mika all’insegna della musica che celebra l’Europa in ogni sua sfumatura: 20 brani per 20 differenti nazioni del nostro continente, da “Levitating” di Dua Lipa a “La Fama” di Rosalía, passando per “Around the world” dei Daft Punk: “Più che mai, credo nell’importanza di una comunità internazionale, nei nostri valori comuni. Credo nell’unione dei popoli, nell’abolizione dei muri per celebrare le nostre somiglianze, quanto le nostre differenze Possiamo farlo grazie alla musica, che è la forma di espressione universale. L’Eurovision è tutto ciò e molto di più! Una volta all’anno, quarantuno Paesi sono attraversati dalle stesse emozioni: a prescindere dalla storia, la situazione politica, la musica li riunisce. È un onore e un’emozione essere uno dei maestri di cerimonia di queste serate fantastiche”.