George Michael Freedom Uncut, nuovo trailer dell'evento musicale

È uscito il nuovo trailer di “George Michael Freedom Uncut”, l’attesissimo evento cinematografico-musicale che dal 22 giugno attirerà nelle sale selezionate tanti fan. Tutti coloro non vedono l’ora di gustarsi il film co-diretto da David Austin insieme allo stesso George Michael prima che morisse stanno per cominciare il conto alla rovescia.

Michael qui è in triplice veste: da regista, da narratore e da soggetto.

Il documentario si rivela un’interessante miscellanea di interviste, immagini e filmati d'archivio, con interventi di parecchi colleghi e amici del musicista. Viene presentato come “l’ultimo lavoro” di George Michael, il compianto artista che è morto all’età di 53 anni il giorno di Natale del 2016.

Nella pellicola George è grande protagonista non soltanto come narratore e chiaramente come materia prima, ma anche come scultore di quel marmo da modellare, nel senso che viene accreditato come co-regista a fronte del forte impegno con cui si è speso per realizzare quest'opera, poco prima di spirare.



I biglietti di questo evento cinematografico-musicale sono già in vendita e stanno andando a ruba, in un periodo in cui il grande schermo inizia a diventare palco musicale, complice il periodo della pandemia in cui la musica non si è potuta esibire sul palco vero e proprio e spesso è confluita sullo schermo, sia per eventi in streaming sia per show pre-registrati.



Proprio in queste settimane al CinemaCon si è parlato di David Bowie, mentre l'attesa per l'uscita nelle sale del biopic su Whitney Houston intitolato “I Wanna Dance With Somebody” cresce a dismisura.



