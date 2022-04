George Michael, "Freedom Uncut" al cinema con un evento globale

Freedom Uncut, il documentario su George Michael presto nelle sale

Il titolo del documentario sulla vita dell’artista è Freedom Uncut e l’uscita al cinema è prevista per mercoledì 22 giugno. Una data scelta non casualmente, perché il documentario sbarcherà nelle sale proprio tre giorni prima di quello che sarebbe stato il 59° compleanno di George Michael, nato a Londra il 25 giugno 1963. L’opera sarà diretta da David Austin e, oltre a raccontare la vita dell’ex componente degli Wham!, duo musicale con cui l’artista faceva coppia con il chitarrista Andrew Ridgeley, presenterà interviste a diversi personaggi che hanno conosciuto George Michael. Per la precisione, vedremo gli interventi di Stevie Wonder, Elton John, Ricky Gervais, Nilo Rodgers, Mark Ronson, Tracey Emin, Liam Gallagher, Mary J. Brige, Jean Paul Gaultier, James Corden e Tony Bennett, ma anche le modelle Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford, Tatjana Patitz e Linda Evangelista. Freedom Uncut, inoltre, ricorderà anche la battaglia legale di George Michael contro l’etichetta Sony ed esplorerà pure la sua vita sentimentale. Dichiaratamente omosessuale, si parlerà del rapporto con il suo primo amore Anselmo Feleppa, deceduto nel 1993 per un’emorragia cerebrale. In suo onore, George Michael comporrà Jesus to a Child, canzone inclusa all’interno dell’album Older del 1996. Il documentario, diretto da David Austin, si avvarrà anche della collaborazione della Sony Music Entertainment. Tom Mackay, presidente della Sony, ha dichiarato a riguardo: "In onore del compleanno di George del 25 giugno, siamo entusiasti di lavorare con David Austin. Vogliamo regalare ai fan un documentario senza precedenti”.

I biglietti per partecipare all’evento, in programma a Londra, saranno disponibili a partire da mercoledì 27 aprile. L’auspicio è che Freedom Uncut raccolga maggior successo rispetto al film Last Christmas del 2019, ispirato dal titolo del suo celebre successo del 1984, con Emilia Clarke protagonista principale. Pur riscuotendo buoni numeri al botteghino, infatti, la pellicola è stata accolta in maniera contrastante dalla critica.