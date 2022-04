George Michael, la "dichiarazione" ad Adele nel documentario in arrivo

George Michael, il legame con Adele

approfondimento

George Michael, "Freedom Uncut" al cinema con un evento globale

In un'intervista al The Sun, David Austin, amico intimo di George Michael e regista di Freedom Uncut, ha parlato di come il cantautore fosse un grande fan di Adele. Quando gli è stato chiesto con chi avrebbe duettato oggi George Michael, Austin ha replicato: “Probabilmente Adele. Amava Adele, in realtà. Canterebbe insieme a lei”. Nel documentario si potrà vedere la stessa cantante di Hello vestita da George Michael in occasione di una festa in maschera del 2018, e si vedrà anche mentre canta Fastlove, brano di Michael del 1990, durante i Grammy del 2017. “Il primo artista di cui sono stata fan è stato George Michael” spiegò Adele in quell'occasione, specificando di essersi innamorata proprio di Fastlove. Quando il video uscì, la cantante (che all'epoca aveva 10 anni) ne rimase profondamente colpita. “Ho sentito tutta la vulnerabilità racchiusa in quella canzone” dichiarò, spiegando poi che George Michael è stato una vera icona, autentica. “Nonostante la stampa britannica gli abbia causato molti problemi, lui è rimasto sempre fedele a se stesso”.