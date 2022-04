Tommaso Paradiso in concerto al Teatro degli Arcimboldi, la scaletta

Tre appuntamenti live con Tommaso Paradiso . Il cantante è pronto per portare la sua musica sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano nei tre concerti in programma il 15, 16 aprile e il 4 maggio .

Space Cowboy Tour è il titolo della tournée che sta vedendo Tommaso Paradiso portare la sua musica in giro per l’Italia.

A causa delle norme vigenti sulla capienza nei palazzetti, il tour è andato incontro ad alcuni cambiamenti, per questo motivo la data in programma al Mediolanum Forum di Assago il 22 aprile è stata riprogrammata in tre appuntamenti al TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano: il 15 e 16 aprile e il 4 maggio.

Space Cowboy Tour, al via i live di Tommaso Paradiso

Al momento il cantante non ha pubblicato alcuna scaletta delle serate, non ci sono quindi conferme ufficiali sui brani che verranno proposti, ma c’è da aspettarsi la presenza di alcune delle canzoni più iconiche della carriera di Tommaso Paradiso e altri nuovi singoli contenuti all’interno del disco Space Cowboy, anticipato dalle canzoni Magari no, La stagione del cancro e del leone, Lupin e Tutte le notti, il cui videoclip ufficiale ha visto come protagonista Cristina De Sica.