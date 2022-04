Ecco “Strange Game”, la prima canzone di Mick Jagger per una serie TV

È uscito il nuovo singolo del frontman dei Rolling Stones, creato come tema musicale per la serie televisiva “Slow Horses”. Parlando del brano, il cantante ha affermato: «Ha un’atmosfera alla Kurt Weill, un po’ blues senza essere blues»

È uscita Strange Game, la prima canzone di Mick Jagger scritta per una serie televisiva. Il frontman dei Rolling Stones l’ha ideata e cantata per lo show britannico Slow Horses di Apple TV (che è uscito il 1° aprile, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Si tratta dell'adattamento televisivo dei romanzi del famoso giallista britannico Mick Herron (vincitore del CWA Gold Dagger Award) e racconta le avventure di alcune sfortunate spie decadute.



«Ha un’atmosfera alla Kurt Weill, un po’ blues senza essere blues», ha detto Mick Jagger a proposito del tema musicale da lui confezionato, uscito venerdì scorso in una versione tagliata da tre minuti e mezzo pubblicata da Polydor Records/Universal Music.

Il brano è stato scritto e registrato assieme al compositore (nominato all'Oscar per The Trial of the Chicago 7) Daniel Pemberton e si adatta alla perfezione alla serie che racconta di un gruppo di agenti segreti dell’MI5 falliti. Esiliati nella Slough House, si ritrovano a lavorare sotto la guida di un'altra spia caduta in disgrazia come loro: Jackson Lamb, interpretato da Gary Oldman. Oltre a Oldman, nel cast ci sono Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Olivia Cooke e Jonathan Pryce.



Durante un'intervista in esclusiva rilasciata al magazine statunitense Variety, Mick Jagger ha raccontato la genesi della sua canzone. «La serie è tratta da una serie di romanzi piuttosto popolare», ha spiegato la rockstar, «conoscevo bene l’atmosfera, così quando il compositore Daniel Pemberton mi ha inviato le tracce, ho subito buttato giù qualche pagina di appunti. Il brano è venuto fuori molto rapidamente, è sempre un buon segno».



Si tratta di uno dei rari casi in cui star del rock del calibro di Mick Jagger scrivono temi originali per una serie televisiva. Prima di lui l'aveva fatto Paul McCartney, quando nel 1974 scrisse il tema di The Zoo Gang, guarda caso anche quella volta una serie inglese esattamente in sei parti (come questa) e con uno sfondo di spionaggio.



Potete guardare il video in cui si ascolta la canzone Strange Game di Mick Jagger nel video che trovate in fondo a questo articolo. Un video che è un fenomenale trailer della serie Slow Horses di Apple TV. Un vero gioiellino, sia di canzone sia di colonna sonora. Da chapeau.

Mick Jagger interessato all’anti-James Bond

approfondimento Mick Jagger ha scritto la sua prima canzone per una serie TV In una recente intervista rilasciata a Rolling Stone (poteva il leader dei Rolling Stones non far sentire la propria voce a Rolling Stone?), Jagger parla così di questo suo progetto insolito: «[Le storie di Herron] sono diverse dalle solite spy stories. Sono l’anti-James Bond, l’anti-John le Carré. Mi è sempre piaciuto il genere, è bello quando viene reinventato», ha detto. «La musica di Pemberton aveva un’atmosfera alla Kurt Weill, un po’ blues senza essere blues. Non è la mia solita roba, lo è e non lo è».

Nell’intervista a Rolling Stone Mick Jagger ha aggiunto: «Pensavo che il pezzo avrebbe avuto un’aria sordida. So dove sarà ambientata la storia, una Londra dall’aspetto sinistro. Così ho cercato di entrare nell’atmosfera di questo “strano gioco” e dargli un po’ di dinamica, che nel pezzo era assente».



La genesi della canzone approfondimento Mick Jagger tra Troubles A’ Comin, nuove canzoni e il No Filter Tour Nel dicembre 2021 Mick Jagger e il compositore Daniel Pemberton hanno cominciato a lavorare a distanza a causa della pandemia di Covid-19. Hanno collaborato da remoto al brano. «Gli suonavo il brano alla chitarra», ha spiegato Pemberton a Variety, «ma non sono un gran chitarrista. Suonare per Mick Jagger su Zoom è stato molto strano».



E ha raccontato così la genesi del titolo, Strange Game: «Quando ha cantato "è uno strano gioco" con questa voce morbida e misteriosa, ho detto "questo è il nome della canzone!" Ho iniziato a riarrangiare la canzone per concentrarmi su questo».

In ogni puntata della serie si sentiranno parti della canzone in cui non poteva di certo mancare l'armonica, lo strumento più caratteristico di Mick Jagger. Il suono dell'armonica compare occasionalmente ma rimane uno dei grandi protagonisti.



Jagger ha raccontato: «L’ho registrata sull’iPhone e gliel’ho mandata, l’ha adorata. […] Poi ci siamo messi al lavoro, cercavamo un ritornello e delle strofe scritte dal punto di vista del protagonista. Abbiamo dovuto lavorare un po', cercando di ottenere un ritornello, chiamandolo "Strange Game”».



I testi di Mick Jagger hanno in sé il dilemma dei personaggi che popolano la serie: "Circondato da perdenti, disadattati e alcolizzati / appeso per le unghie / hai commesso un errore, sei stato bruciato sul rogo / sei finito, sei sciocco, tu' ho fallito…”, recitano i versi del pezzo.



Mick Jagger ha sottolineato di non aver voluto vedere nulla della serie fino a quando non ha terminato la canzone.



Per spiegare come la più grande rockstar vivente sia finita a comporre il tema musicale di una serie televisiva, il regista James Hawes ha raccontato che il progetto era fin da subito «molto britannico» e che «avevamo solo un nome in mente. Volevo qualcosa che ricordasse Londra e che avesse la gravitas e lo stile di Jackson Lamb. Doveva essere Jagger. E penso che ne abbiamo riso entrambi». Il motivo per cui dice di aver riso è perché credeva che fosse impossibile che un veterano del rock del suo calibro prendesse in considerazione il progetto. E invece è andata proprio così.

«Questa serie parla dei falliti dell’MI5, di quelli che dimenticano documenti su un treno, sfondano la porta sbagliata e pregano per una seconda possibilità. Serviva una storia che parlasse di chi spera di poter tornare a giocare con i più grandi. A Mick non serviva sapere altro», ha detto il regista James Hawes, che ha anche notato come «sia Mick sia Gary Oldman hanno una storia che li radica negli anni '70 e '80, quando il protagonista Jackson Lamb era al suo massimo della forza, alla fine della Guerra Fredda».



Di seguito potete guardare il video in cui si ascolta la canzone Strange Game di Mick Jagger. Un video che è anche un eccezionale trailer della serie Slow Horses di Apple TV. Capolavoro, a ogni livello. Guardare e ascoltare il seguente video per credere.