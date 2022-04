Alanis Morissette, la versione di You Oughta Know per Bridgerton 2

La cantautrice e leggenda del pop-rock internazionale, ha prestato la sua voce e il suo storico singolo You Oughta Know, a una versione inedita per la colonna sonora di Bridgerton 2, la serie di Netflix in costume e campionessa di incassi Condividi

Pubblicato nel 1995, uno dei più celebri classici di Alanis Morissette, You Oughta Know, rivive in una magica versione accompagnata da orchestra per la colonna sonora di Bridgerton. La serie tv del momento è in onda con la sua seconda stagione su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a ripercorrere la storia del capofamiglia Anthony Bridgerton, in cerca di una sposa. Morissette ha pubblicato anche un videoclip durante il quale, immersa tra le atmosfere magiche, floreali e di un’altra epoca, si esibisce nello storico singolo accompagnata dalle musiche di Duomo.

Alanis Morissette, You Oughta Know nella colonna sonora di Bridgerton 2 approfondimento Alanis Morissette, la sua vita sarà una serie tv per la ABC La cantautrice canadese – naturalizzata statunitense – Alanis Morissette, è tra i numerosi artisti che, sull’onda del grande successo della prima stagione, hanno scelto di partecipare con la loro musica alla colonna sonora della serie del momento Bridgerton 2. Dopo Miley Cyrus, Harry Styles e Billie Eilish, Alanis Morissette ripropone un suo grande classico in versione orchestrale. Stiamo parlando di You Oughta Know, singolo che, dopo la sua uscita nel luglio del 1995, permise alla cantante di vincere un Grammy Award come Migliore Canzone Rock e Migliore Performance Vocale Rock Femminile di quell’annata. Originalmente scritto dalla stessa Alanis, in compagnia di Glen Ballard, You Oughta Know rivive ora per Bridgerton 2 accanto alla musica classica dell’orchestra Kroma Strings, guidata da Duomo e Tomás Peire-Serrate. La canzone appare sul finire del quinto episodio della seconda stagione di Bridgerton, nel momento in cui Kate Sharma sceglie di preferire il bene della sorella Edwina, ai suoi stessi sentimenti.

You Oughta Know per Bridgerton è anche su YouTube approfondimento Alanis Morissette, da "Ironic" a "Guardian": le sue canzoni più famose Nel frattempo, il canale ufficiale di Netflix ha pubblicato su YouTube anche il videoclip di You Oughta Know in versione orchestrale per la serie Bridgerton 2 che già dal suo esordio lo scorso anno, ha più volte mostrato di saper reinterpretare molti successi pop e rock contemporanei in chiave passata grazie all’inclusione di un’orchestra. Nel videoclip, Alanis Morissette canta in un’atmosfera quasi fiabesca, immersa tra le luci blu della sera e i fiori di una magnolia, che poi altro non è che l’albero simbolo degli episodi. La cantante 47enne è circondata dalla Kroma Strings Orchestra che intona con degli archi la storica melodia del suo singolo, intervallata da clip di Bridgerton che mostrano la storia d’amore tra i protagonisti Anthony e Kate.

I progetti futuri di Alanis Morissette Non solo la rivisitazione di un suo brano per Bridgerton 2, la cantautrice canadese Alanis Morissette ha all’attivo diversi progetti a partire da un tour di ben 27 date in partenza il prossimo 9 giugno da Copenhagen in Danimarca. La tournée estiva della rocker, segnerà il suo ritorno sul palco dopo che la precedente serie di spettacoli, dedicata alla celebrazione del 25esimo anniversario del suo album Jagged Little Pill, in cui appare proprio il singolo You Oughta Know, è stata cancellata a causa della pandemia di COVID-19.