Alanis Morissette, la sua vita sarà una serie tv per la ABC

Che fine fanno i messaggi di una rockstar quando ha passato gli “anta”? Chi è disposto ad ascoltare le sue parole di ribellione? Questi i quesiti che attanagliano la quotidianità di Alanis Morissette, le cui vicende personali saranno lo spunto per una nuova sit-com per il piccolo schermo prodotta da Disney, Willie Mercer e Ron West di Thruline Entertainment. Lo show si chiamerà “Relatable” ed andrà in onda sull'emittente ABC.

Ispirato alla vita adulta della rockstar approfondimento Alanis Morissette, da "Ironic" a "Guardian": le sue canzoni più famose Le vicende e gli accadimenti saranno tratti dalla vita vera di Alanis Morissette, i personaggi, invece, avranno carattere finzionale. Viste le premesse, “Relatable”, il nuovo show ispirato alla vita adulta della rockstar canadese, autrice di brani in grado di descrivere una generazione come “Ironic” (1996) e “Thank U” (1998), ha tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio cult del piccolo schermo. Protagonista dello show, una donna di circa quarant'anni, sposata e con tre figli, alle prese con la generazione della sua prole, alla quale non riesce a parlare. Davvero ironico, per dirlo con le parole della cantautrice, icona degli anni Novanta, idolo degli adolescenti, i cosiddetti Millennials, e punto di riferimento per il suo atteggiamento femminista, ribelle ed anticonformista, per gli ascoltatori delle epoche successive. Ci sarà da ridere, della disperazione della protagonista di “Relatable”, show ancora tutto da scrivere e da realizzare che andrà in onda prossimamente sulla rete ABC. L'emittente, tra i dettagli relativi alla produzione, rilasciati in fase di annuncio del progetto, ha sottolineato che la serie sarà una sit-com. Ad incuriosirci, oltre alla trama brillante, naturalmente, la componente sonora. Alanis Morissette sarà infatti la compositrice delle musiche originali del prodotto.