Ucraina, il pianista di Leopoli che suona sopra le sirene. VIDEO

Le note di Time di Hans Zimmer, tema della colonna sonora di Inception, per coprire il suono incessante, monotono, ripetitivo e raggelante delle sirene antibomba. La musica per soffocare la paura delle bombe, la bellezza per contrastare l’orrore della guerra in Ucraina (LO SPECIALE). Il video che ritrae Alex, giovane pianista ucraino, che suona fuori dalla stazione ferroviaria di Leopoli senza fermarsi mentre la polizia invita tutti a cercare un rifugio contro l’attacco è da pelle d’oca.