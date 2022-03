Ermal Meta annuncia il tour estivo: tutte le date

Ermal Meta, le date

approfondimento

Una cosa più grande testo del brano di Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi

Il cantautore ha annunciato il suo prossimo tour con un post su Instagram. “Finalmente si ritorna – ha scritto l'artista - Date certe e l’estate davanti. Non ho mai patito la mancanza di qualcosa come mi è successo per il palco. Io sarò lì e lo sarete anche voi. Tremo solo all’idea. Mi siete mancati e adesso che riesco a visualizzare quello che succederà lo sento più che mai. Si, mi siete mancati. A presto”.

6 Luglio 2022, Teatro Ai Parchi Di Nervi (Genova)

8 Luglio 2022, Villa Ada A Roma

13 Luglio 2022, Arena Campo Di Marte A Brescia

15 Luglio 2022 Castello Scaligero A Villafranca Di Verona

16 Luglio 2022 Astimusica Ad Asti

21 Luglio 2022 Ferrara Summer Festival

30 Luglio 2022 Suoni Controvento A Pian Di Spilli Al Parco Del Monte Cucco (Perugia)

31 Luglio 2022 Arena Beniamino Gigli A Porto Recanati (Macerata)

8 Agosto 2022 Teatro Delle Rocce Di Gavorrano (Grosseto)

9 Agosto 2022 Villa Bertelli A Forte Dei Marmi (Lucca)

17 Agosto 2022 Anfiteatro Falcone E Borsellino A Zafferana Etnea (Catania)

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 16 del 23 marzo. Ermal Meta lo scorso novembre ha pubblicato il singolo Milano non esiste, seguito dal brano Una cosa più grande, registrato con la collaborazione del leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi.