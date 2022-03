Battiti in crociera, tutti i cantanti

5/12 Immagine tratta dal profilo Instagram @sonodeddy

Sempre da Amici suonerà a Battiti in Crociera anche Deddy che in uno dei suoi ultimi post su Instagram ha rivelato: “Mi sto preparando al meglio per tornare per tornare sul palco, e come si dice in mare. AVANTI TUTTA!”

L'account Instagram ufficiale di Deddy