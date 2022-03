Elisa, il brano di Sanremo 2022 O forse sei tu è disco di platino

Tirate le somme della settimana musicale appena trascorsa, FIMI/GfK ha assegnato nuove importanti certificazioni per i singoli di Sanremo 2022. O Forse Sei Tu di Elisa è Disco di Platino per le oltre 50mila copie vendute. Grande successo anche per l’album Ritorno Al Futuro/Back To The Future uscito il 18 febbraio

Continua il successo dei brani della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Lo testimoniano anche le nuove certificazioni che FIMI/GfK hanno rilasciato ieri, lunedì 14 marzo, proprio ad alcuni singoli di questa edizione. Ottiene il Disco di Platino anche O Forse Sei Tu di Elisa che non manca di ringraziare i fan sui social per il bellissimo traguardo ottenuto. La canzone, che è anche uno dei venticinque inediti di Ritorno Al Futuro/Back To The Future, il nuovo disco della cantautrice triestina, è stata premiata durante la kermesse ligure come Miglior Composizione Musicale del Festival. Ecco le parole dell’artista e tutti gli altri inediti di Sanremo premiati dall’ascolto del pubblico.

Elisa ringrazia sui social per il Disco di Platino con O Forse Sei Tu

È con un divertente scatto di Elisa, in primo piano su uno skateboard, che la cantante triestina voce inconfondibile di successi come Luce (Tramonti a Nord Est), ha comunicato e ringraziato i fan sui social per il meritatissimo Disco di Platino ottenuto con l’inedito sanremese O Forse Sei Tu. Queste le sue parole: “O Forse Siete Sicuramente Voi? Grazie per il platino di “O Forse Sei Tu”. Ci vediamo prestissimo ai concerti!!!”. Dopo aver battuto record su record di streaming, accanto alla hit Brividi e a tanti altri inediti di Sanremo 2022, il brano di Elisa continua ad essere uno dei più streammati (riprodotti) sulla piattaforma digitale, ma anche in radio, nonché stabile nella Top 10 FIMI dei singoli più venduti. Posizionamento che proprio ieri, a conclusione della decima settimana dell’anno, ha fatto guadagnare alla cantante il tanto ambito Disco di Platino per le oltre 50mila copie vendute. Grande successo anche per Ritorno Al Futuro/Back To The Future”, album entrato direttamente al #1 della classifica FIMI/Gfk dei dischi più venduti della settimana e anche al #1 dei vinili. Nel frattempo è grande attesa per i live della cantante, dopo un primo assaggio lo scorso 24 febbraio nella sua Monfalcone. Elisa è la direttrice artistica della nuova edizione di Heroes Festival all’Arena di Verona, durante il quale si esibirà nelle tre imperdibili serate del 28, 30 e 31 maggio 2022.