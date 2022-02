Ritorno al futuro/Back to the Future di Elisa nella top 10 di Spotify

Probabilmente Elisa approfitterà della grande occasione di questa sera per festeggiare questo suo nuovo trionfo: proprio oggi, infatti, è previsto il concerto nella sua Monfalcone, città in cui Elisa Toffoli ha vissuto per molti anni, trasferitasi lì per motivi di lavoro del padre.

Quest'ultimo è il celebre rapper il cui disco Alivë sta furoreggiando, come il suo trionfo registrato su Spotify a livello globale testimonia ampiamente. Al nono e al decimo posto, appena dopo Elisa, si posizionano invece FiNCH e The Don. Per la cronaca, Spotify ha diffuso pure la hit parade relativa ai singoli brani: ai primi tre posti ci sono Christian Nodal, Jack Harlow e la collaborazione tra Ed Sheeran e i Bring Me The Horizon.

Un grande successo è quello per cui starà festeggiando Elisa: il suo album Ritorno al futuro / Back to the Future è entrato nella top ten dei nuovi album più ascoltati al mondo su Spotify. Si tratta della classifica dei dischi più gettonati sulla piattaforma di streaming musicale tra quelli pubblicati venerdì scorso, lista in cui la nuova fatica discografica della cantante italiana si piazza all'ottavo posto, sorpassato da quelli di Pajel, 163ONMYNECK, MC STAN, Danny Ocean, TAEYEON, Oliver Tree e Yeat.

Il disco di Elisa



Elisa ci guida nel Ritorno al futuro: "Perdere tempo è creatività"

Ritorno al futuro / Back to the Future è la nuova opera firmata da Elisa, un doppio album dal contenuto assai innovativo: la cantautrice mixa il pop di stampo classico a sonorità innovative e sperimentali, con tanto di beat annessi.



L'album era stato annunciato alla fine di dicembre 2021, quando Elisa aveva finalmente confermato le indiscrezioni circa l’uscita di un nuovo disco, rivelando in quell'occasione anche il titolo.



Ritorno al futuro / Back to the Future, con chiaro - anzi lapalissiano - riferimento al film cult del 1985 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd, è uscito in streaming e nei negozi di dischi il 18 febbraio 2022, appena dopo l'esperienza di Sanremo in cui la cantautrice triestina è tornata in gara tra i Big con l'inedito O forse sei tu.



Si tratta dell’undicesimo album in studio di Elisa, dal suo debutto nel 1997. E arriva a distanza di 4 anni dal suo ultimo lavoro, Diari aperti.

Un doppio volume che, come la cantautrice friulana - oggi 44enne - ha raccontato su Instagram, segue il medesimo concept di “doppio”, “contrapposizione” e “ritorno alle origini” già inaugurato con la nuova firma della cantante, “Elisa/Asile”.



Il disco si compone di due parti, una in italiano (di 12 canzoni) e una in inglese (di 15 tracce), per un totale di 27 pezzi. La tracklist è composta da canzoni tutte nuove, inclusa la già edita Seta e il brano portato a Sanremo, O forse sei tu.



La mission di questa nuova opera discografica di Elisa è quella di sradicare il vecchio status artistico - ma anche umano - della cantante, sconfinando in qualcosa di totalmente diverso da come questa ugola si poneva prima.