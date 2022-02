Elisa in concerto nella sua Monfalcone il 24 febbraio

“Dopo il meritatissimo podio di Elisa a Sanremo , siamo ancora più orgogliosi di questo suo regalo”, ha fatto sapere poche ore fa in un comunicato, il Sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint. “Monfalcone non vede l'ora di poter festeggiare il suo successo”. Show che sarà un’occasione unica per emozionarsi con la voce limpida e celestiale della cantante che intonerà vecchi e nuovi successi in attesa di conoscere gli inediti del doppio disco Ritorno Al Futuro/Back To The Future, fuori il 18 febbraio. Basti pensare che per questa performance in terra natale, Elisa ha scelto di rinunciare al suo cachet. Tutto sarà infatti interamente promosso dall'amministrazione comunale, che ha attribuito all'iniziativa anche un importante valore sociale e di sostegno ai più deboli. Quanto raccolto dalla partecipazione alla serata, sarà devoluto in beneficienza all'associazione VOI come NOI Aps, a supporto delle attività rivolte ai bambini affetti da autismo e alle loro famiglie.

approfondimento

Sanremo 2022, Elisa con O forse sei tu: il testo

In arrivo il prossimo 18 febbraio 2022, Ritorno Al Futuro/Back To The Future è l’undicesimo album in studio di Elisa, dal suo debutto nel 1997. Un doppio volume di cui la cantautrice friulana ha annunciato non solo titolo, data di uscita e cover ufficiale sui social, ma anche la tracklist che includerà la bellezza di 25 canzoni inedite, delle quali 12 in italiano e 13 in inglese. Come raccontato dalla stessa cantante su Instagram, Ritorno Al Futuro/Back To The Future, seguirà il medesimo concept di “doppio”, “contrapposizione” e “ritorno alle origini” già inaugurato con la nuova firma della cantante, “Elisa/Asile”. Le due parti dello stesso progetto saranno una in italiano e una in inglese, con canzoni tutte nuove e con incluse la già edita Seta, A tempo perso, Show’s Rollin’ e il brano sanremese O forse sei tu.

La tracklist di Ritorno al futuro/Back to the future.

Lato in italiano

A tempo perso Seta Come sei veramente O forse sei tu Litoranea Quello che manca (ft. Rkomi) Luglio (ft. Elodie, Giorgia, Roshelle) Come te nessuno mai Non me ne pento Palla al centro (ft. Jovanotti) Chi lo sa Quando arriva la notte

Lato in inglese