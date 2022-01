Elisa, i nuovi singoli sono "A tempo perso" e "Show's Rollin'"

La cantautrice triestina annuncia l’uscita di due nuove tracce del suo doppio disco “Ritorno al futuro/Back to the future”. Le canzoni si chiamano “A tempo perso” e “Show’s Rollin” e saranno disponibili all’ascolto in digitale e radio da venerdì 21 gennaio Condividi

A 21 anni dalla sua partecipazione e vittoria a Sanremo Giovani con “Luce (Tramonti a Nord Est), Elisa torna sul palco dell’Ariston, in gara dal prossimo 1 al 5 febbraio. La cantante ha però scelto di ingannare l’attesa che la separa dalla kermesse ligure, pubblicando alcune tracce del nuovo album alla release il 18 febbraio. Da “Ritorno al futuro/Back to the future” arrivano i singoli “A tempo perso” e “Show’s Rollin”, sulle piattaforme digitali e in radio da venerdì 21 gennaio.

Elisa presenta i nuovi singoli “A tempo perso” e “Show’s Rollin” approfondimento Elisa, annunciato il doppio album Ritorno Al Futuro/Back To The Future Saranno questi due – insieme alla già edita “Seta” e la sanremese “O forse sei tu” – i brani di Elisa che anticiperanno l’uscita del suo nuovo e doppio album (un lato in italiano, l’altro in inglese) in arrivo il 18 febbraio. Come raccontato dalla stessa cantautrice triestina sui social, in cui si mostra in una meravigliosa foto di profilo, riflessa nello specchio di una finestra, “A tempo perso” e “Show’s Rollin” sono stati ufficialmente scelti come inediti per l’apertura delle due differenti “facce” del disco “Ritorno al futuro/Back to the future”. Sulla scia di ciò che accadrà per l’intero progetto discografico – già disponibile al pre-save in digitale e pre-order in CD standard e vinile (con speciali versioni autografate solo per Amazon) - anche i due nuovi singoli in arrivo domani, sono prodotti e distribuiti per l’etichetta discografica Island Records/Universal Music Italy.

Elisa scrive sui social approfondimento Sanremo 2022, le nostre pagelle dopo i preascolti delle canzoni Queste le parole di Elisa su Instagram per la presentazione dei brani “A tempo perso” e “Show’s Rollin”: “Manca un mese all’uscita del nuovo album e io non vedo l’ora che esca, allora fino al 18 febbraio vi farò sentire qualche brano in anteprima. Domani a mezzanotte escono due nuove canzoni, e sono le canzoni che aprono i due dischi. “A tempo perso” apre il disco italiano, “Show’s Rollin’” apre il disco inglese. Spero vi piacciano”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa (@elisatoffoli)

Svelate alcune collaborazioni di “Ritorno al futuro/Back to the future” È con un breve video sui social, condiviso alcuni giorni fa, che Elisa, in procinto di partire per Sanremo 2022, ha mostrato i momenti salienti di nascita del disco che è avvenuta circondata dalla musica, dal talento e dalla condivisione di idee con alcuni tra i cantanti e produttori più blasonati della scena musicale italiana. Nell’anteprima pubblicata, Toffoli ci trasporta, per pochissimi secondi, nella musicalità delle novità in arrivo, ma soprattutto mostra le collaborazioni eccellenti. Non solo Davide Petrella e Dardust che già abbiamo ritrovato in “Seta”, ma Mace, Venerus, Marz, Zef, Sixpm, Andrea Rigonat, Gianluca Petrella, Leonardo Carioti e Franco 126. “Cercavo sicuramente una rottura. Un percorso diverso. E volevo soprattutto reagire a nuova musica. Non volevo essere da sola, non volevo avere il mio punto di vista influenzato fra virgolette solo da me stessa. Andare a cercare gli altri era come cercare il mondo intero”, racconta Elisa, “Questo mi ha portato a collaborare, a scrivere, a produrre in una maniera per me completamente nuova. Ho aperto porte, distanze che prima erano solo mie. Stiamo riscrivendo tanto della nostra identità. È come se invece adesso la vita, il mondo, tutto quello che sta succedendo, mi stesse mostrando la rilevanza della collettività”.