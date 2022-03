Ucraina, l'Opera di Odessa e il concerto per la pace fuori dal teatro

Spettacolo

Il cantante e vincitore di Sanremo Mahmood, in conferenza stampa al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai si è espresso così sulla guerra tra Ucraina e Russia: "Sono convinto che sia importante essere qui oggi, soprattutto per il momento storico in cui ci troviamo, visto cosa sta succedendo in Ucraina. È importante lasciare messaggi giusti e forti in un periodo come questo. Il messaggio lo lancerò soprattutto stasera col concerto" e "credo che sia quello di stare sempre dalla parte degli oppressi e mai degli oppressori. Questo è il messaggio base, la regola"