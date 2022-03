Ucraina, musicista russo lancia concerti "Russians against war". VIDEO

Approfondimenti

Le frasi più celebri contro la guerra tratte dalle canzoni

Ecco alcune delle più celebri citazioni di testi musicali dedicati all'orrore della guerra. Da Imagine di John Lennon a Civil War dei Guns n’ Roses fino ad arrivare a Generale di De Gregori e a La guerra di Piero di De André

“Imagine all the people living life in peace” (Immagina tutte le persone che vivono in pace). Da Imagine di John Lennon



“When the violence causes silence, we must be mistaken” (Quando la violenza causa silenzio, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa). Da Zombie dei Cranberries