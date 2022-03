Negramaro in concerto, tutte le date

La band salentina icona della musica italiana si prepara al Negramaro Unplugged Tour in partenza il prossimo autunno con oltre 20 date in Italia ed Europa. Ecco dove e quando sarà possibile ascoltare Giuliano Sangiorgi e i Negramaro Condividi

Si accorcia il numero di giorni, ore e minuti che porterà la storica band salentina dei Negramaro ad esibirsi in ben 27 date tra i migliori palcoscenici teatrali d’Italia e d’Europa nell’autunno e inverno targato 2022. Giuliano Sangiorgi e il suo gruppo presentano Negramaro Unplugged, una tournée che, dopo il ritorno live a seguito della pandemia, si pone l’obiettivo ambizioso di portare alla musica vera, quella nuda e senza troppi virtuosismi. Negramaro Unplugged tour che è già un successo, nei diversi Paesi del Vecchio Continente così come in Italia, dove i sold-out hanno presupposto l’aggiunta di nuove date. I Negramaro saranno in concerto anche il 28 settembre a Saint-Vincent (AO) e a Lecce e Catania con nuovi appuntamenti rispettivamente fissati al 26 e 29 ottobre.

Negramaro Unplugged, i Negramaro suonano nei teatri approfondimento Negramaro nei teatri in autunno, è la loro Chiamata alle Arti “Negramaro Unplugged sarà il nostro ritorno alle canzoni nude, insieme a voi! Vi aspettiamo nei teatri” hanno commentato sui social Giuliano Sangiorgi e i Negramaro, in quel messaggio che è stato anche un importante annuncio per l’aggiunta di nuove date in calendario per la tournée italiana ed europea della band pugliese. Nuova formula live nei migliori teatri della Penisola e del Vecchio Continente che, a giudicare dai numeri raggiunti in pochissimo tempo con la vendita dei ticket di ingresso, ha tutta l’aria di essere una serie di eventi molto attesa dal pubblico. Sono ben 27 gli appuntamenti finora in calendario per il prossimo tour autunnale dei Negramaro che sostituisce le precedenti date programmate con Live Nation per marzo e aprile 2022. Gli organizzatori degli spettacoli tengono comunque a precisare che i biglietti dei concerti cancellati, verranno rimborsati. “I possessori dei biglietti per il tour nei palazzetti” si legge sul sito web ufficiale di Live Nation, “potranno accedere a una prevendita dedicata per il nuovo tour Negramaro Unlugged European Tour 2022”.

Negramaro Unplugged Tour 2022, tutte le date approfondimento Le 10 canzoni più famose dei Negramaro Il nuovissimo Negramaro Unlugged European Tour 2022 in partenza il prossimo 28 settembre con la data zero di Saint-Vincent (AO) – Palais, sarà l’occasione unica per i Negramaro per tornare alla musica dal vivo dopo il difficile periodo di stop per artisti e maestranze dello spettacolo, sancito da due anni a questa parte dall’avvento della pandemia di Covid-19. Tour italiano ed europeo per la pluripremiata band salentina, che sarà però anche l’opportunità inedita per Sangiorgi & Co., di sperimentare nuove soluzioni artistiche che, come raccontano gli stessi membri del gruppo, non solo avranno a che fare con una musica più nuda e “minimal”, ma anche con la possibilità di esibirsi a teatro e vivere così un’esperienza ancor più unica di contatto diretto con il pubblico, gli ascoltatori e lo show. Negramaro, calendario del tour in Italia 28 settembre 2022 – Saint-Vincent (AO), Palais

30 settembre 2022 – Milano, Teatro degli Arcimboldi

7 ottobre 2022 - Sanremo, Teatro Ariston

10 ottobre 2022 - Bergamo, Teatro Creberg

13 ottobre 2022 - Brescia, Gran Teatro Morato

16 ottobre 2022 - Padova, Gran Teatro Geox

19 ottobre 2022 - Firenze, Tuscany Hall

22 ottobre 2022 - Napoli, Teatro Augusteo

25 ottobre 2022 - Lecce, Teatro Politeama Greco

26 ottobre 2022 - Lecce, Teatro Politeama Greco

28 ottobre 2022 - Catania, Teatro Metropolitan

29 ottobre 2022 - Catania, Teatro Metropolitan

31 ottobre 2022 – Bari, TeatroTeam

5 novembre 2022 - Mantova, Grana Padano Theatre

8 novembre 2022 - Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli

11 novembre 2022 - Bologna, Teatro EuropAuditorium

13 novembre 2022 - Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia Negramaro, calendario del tour in Europa: 21 novembre 2022 - Londra, O2 Sheperd’s Bush Empire

23 novembre 2022 - Amsterdam, Melkweg

26 novembre 2022 - Parigi, Le Trianon

27 novembre 2022 - Bruxelles, Cirque Royal

29 novembre 2022 - Francoforte, Batschkapp

2 dicembre 2022 – Monaco di Baviera, Neue TheaterFabrik

4 dicembre 2022 - Lugano, Palazzo dei Congressi

5 dicembre 2022 - Zurigo, Komplex 457

7 dicembre 2022 - Lussemburgo, Rockhal

10 dicembre 2022 - Barcellona, Barts