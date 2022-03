Bagno a mezzanotte, il nuovo singolo di Elodie. Video e testo

È uscito il nuovo singolo di Elodie, Bagno a mezzanotte. Come ha annunciato la stessa cantante su Instagram il ricavato della vendita del nuovo singolo sarà destinato a Save the Children in Ucraina Condividi

Ne aveva annunciato l’uscita condividendo su Instagram un frammento della canzone accompagnato da un video in bianco e nero. Ora, dopo il successo di Vertigine pubblicata a settembre 2021, il nuovo singolo di Elodie, Bagno a mezzanotte, è ufficialmente online, insieme al video musicale. In bianco e nero, dalla scenografia essenziale, il video musicale ritrae Elodie in una versione aggressiva e decisa, in cui non è difficile trovare tracce della migliore Beyoncé.

approfondimento Elodie, annunciato il nuovo singolo Bagno a mezzanotte Il video ha richiamato in poche ore migliaia di visualizzazioni e commenti entusiasti dei fan. Bagno a mezzanotte è pronta per diventare una nuova hit e scalare le classifiche. Come condiviso dalla stessa Elodie su Instagram, il ricavato della vendita del nuovo singolo verrà devoluto ai progetti di Save the Children “in Ucraina e nei Paesi confinanti per distribuire cibo, acqua pulita, kit igienici, medicine, coperte per l’inverno e supporto psicologico ed economico a migliaia di bambini e bambine in fuga dalla guerra”.

Il suo nome all’anagrafe è Elodie Di Patrizi.







Uno scatto di Elodie sul red carpet della 76° edizione del Festival di Venezia.