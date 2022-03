Harry Styles: il singolo del nuovo album è atteso per marzo

Harry Styles, in arrivo un nuovo singolo

È il più famoso tabloid britannico The Sun a lanciare la notizia nel weekend appena concluso. Harry Styles, al momento al lavoro anche su diverse pellicole cinematografiche come Don’t Worry Darling e My Policeman, nonché sulla preparazione del suo prossimo Love On Tour estivo, starebbe per tornare in radio e sulle migliori piattaforme per lo streaming musicale con un nuovo singolo. Secondo le indiscrezioni, il titolo scelto è Nostalgia e dovrebbe arrivare alla release in questo mese di marzo, in veste di primo brano ufficiale del terzo album da solista in lavorazione. A far circolare ulteriormente le voci nelle ultime ore, è lo stesso cantante britannico che sarebbe stato avvistato nei pressi del The Mall, vicino a Buckingham Palace, sdraiato su di un letto gigante, in pigiama a pois, sciarpa a righe rosa e verdi e intento nelle riprese di quello che aveva tutta l’aria di essere un videoclip. Queste le parole di The Sun: “Il nuovo singolo di Harry arriverà questo mese e i suoi fan avranno una vera sorpresa. Ha lavorato così duramente e sta andando dritto al numero 1. Il video sarà ottimo come la canzone. Mentre i fan potrebbero pensare di aver visto tutto, Harry ha effettivamente risparmiato la parte migliore per mostrarla ora”. Per poi aggiungere: “È assolutamente entusiasta di ciò che hanno creato e non vede l'ora che le persone ascoltino la canzone e vedano il video”.