Russia-Ucraina, Green Day cancellano il concerto del 29 maggio a Mosca

Ci sono eventi che comportano effetti a livello globale, in ogni ambito. È così per l’invasione russa in Ucraina, che oltre alle ripercussioni politiche ed economiche, sta portando cambiamenti anche nel mondo musicale . Anche i grandi concerti rock, che finora erano previsti in Russia per i prossimi mesi, stanno iniziando a subire gli effetti del conflitto. Uno di questi è il concerto in programma per il 29 maggio a Mosca, allo Spartak Stadium dei Green Day . La band di Billie Joe Armstrong ha annunciato la cancellazione dello show , pubblicando un messaggio nelle storie del profilo Instagram del gruppo.

“Con il cuore pesante, e alla luce dei recenti eventi, riteniamo che sia necessario cancellare il nostro prossimo concerto allo Spartak Stadium di Mosca" hanno scritto i Green Day. “Siamo consapevoli che questo non è il momento degli spettacoli rock da stadio, riguarda qualcosa di molto più grande, ma sappiamo anche che il rock and roll è per sempre e siamo fiduciosi che ci sarà un momento e un luogo in cui poter tornare in futuro. [...] Rimanete al sicuro" si legge nel messaggio diffuso dalla band. Il concerto allo Spartak Stadium sarebbe stata la tappa russa del tour, che vedrà la band sbarcare anche in Italia al Milano Summer Festival il 15 giugno e al Firenze Rocks Party . Nel frattempo, il gruppo punk rock californiano si sta preparando al ritorno con il nuovo progetto 1972, ancora avvolto nel mistero.

Russia -Ucraina, le reazioni della musica

Guerra Ucraina-Russia, Mosca non potrà partecipare all’Eurovision

I Green day non sono gli unici ad aver voluto prendere posizione nei confronti dei recenti avvenimenti, che vedono scontrarsi Russia e Ucraina. Anche la European Broadcasting Union solo poche ore fa ha deciso di bandire la Russia dall'Eurovision Song Contest del 2022, che si terrà a Torino. La competizione musicale televisiva internazionale più longeva al mondo “è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale per unire l’Europa. In considerazione di ciò, la partecipazione della Russia, oggi aggressore e violatore del diritto internazionale, mina l’idea sulla quale si regge la competizione” ha scritto l’EBU. “La decisione riflette la preoccupazione che, alla luce di questa crisi senza precedenti in Ucraina, l’inclusione di una voce russa all’interno del Contest finirebbe per portare discredito sulla manifestazione”.

Da Dee Snider a Madonna per l’Ucraina

Il frontman dei Twisted Sister Dee Snider ha espresso il suo totale appoggio all'Ucraina dichiarando la sua completa approvazione all'utilizzo del brano We're Not Gonna Take It come canto di battaglia delle truppe ucraine, come sembra riportato da alcune fonti. “Mio nonno era ucraino, prima che lo stato venisse inghiottito dall'Unione Sovietica dopo la Seconda guerra Mondiale. Non può accadere di nuovo a queste persone" ha dichiarato il cantante. E ancora, Madonna ha pubblicato sui suoi social un video con le drammatiche immagini della guerra in corso con in sottofondo il suo brano Sorry e a commento le parole: “L'invasione dell'Ucraina guidata dall'avidità e senza alcuno scopo da parte della Russia deve essere fermata”.