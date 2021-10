Green Day annunciano l'album "BBC Sessions": tracklist e data uscita

Con un annuncio sui social, il gruppo ha svelato l'arrivo di un nuovo album. Per l'occasione previsto un countdown speciale con la pubblicazione di una canzone a settimana Condividi:

Una canzone a settimana per far conoscere il progetto “BBC Sessions”. I Green Day hanno scelto di svelare così il loro album raccolta che sarà disponibile dal 10 dicembre. Prima però spazio ogni sette giorni ad una canzone. Si inizia con “2000 Light Years Away”, traccia numero 4 delle registrazioni avvenute tra il 1994 e il 2001 e raccolte tutte in questo album. La canzone è stata registrata nel 1994 ed è estratta dal disco Kerplunk del 1991. Sul progetto BBC Sessions, Mike Dirnt, bassista dei Green Day, ha dichiarato: “Da anni non vedevamo l'ora di pubblicare questo album. Tutti i nostri artisti preferiti le hanno registrate. Sapevamo che prima o poi le avremmo pubblicate e sarebbero state qualcosa di speciale”.

approfondimento Green Day, edizione speciale dell'album "Insomniac": info e tracklist Sono 16 i brani registrati tra il 1994 e il 2001 per lo storico Evening Show di Steve Lamacq, con esibizioni live presso gli studi della BBC di Maida Vale. La raccolta delle BBC Sessions sarà disponibile in diversi formati: dal vinile colorato in tinta rosa e turchese in tiratura limitata a 10000 copie all’edizione standard, e ovviamente anche in formato digitale su tutti i digital stores.

La tracklist di “BBC Sessions” L'album “BBC Sessions” è atteso da tempo dai fan di lunga data del gruppo. Del resto le parole del frontman Billie Joe hanno ulteriormente accentuato la voglia di ascoltare le registrazioni. Secondo il cantante infatti alcune versioni live contenute nell'album sono “migliori delle originali”. Insieme all'annuncio, i Green Day hanno pubblicato la tracklist dell'album e il teaser. Tra le tracce presenti anche grandi classici come “Basket Case” e “She”. Questa la tracklist completa: She When I Come Around Basket Case 2000 Light Years Away Geek Stink Breath Brain Stew/Jaded Walking Contraddiction Stuck With Me Hitchin’ A Ride Nice Guys Finish Last Prosthetic Head Redundant Castaway Church On Sunday Minority Waiting

