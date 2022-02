Euphoria, pubblicato il video del brano How Long di Tove Lo

La cantante svedese ha spiegato il significato del video su Instagram: “La battaglia interna ed esterna delle emozioni durante una rottura”. Euphoria è in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW (in contemporanea con la messa in onda americana).

How Long è il titolo della canzone realizzata da Tove Lo per la seconda stagione di Euphoria, in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW (in contemporanea con la messa in onda americana). Poche ore fa la popstar svedese ha pubblicato il videoclip del brano ottenendo subito decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube.