Il rocker di Zocca pubblica sul suo profilo social un cortometraggio animato in cui lo si vede salire su un ascensore che lo accompagna attraverso le varie fasi della sua vita. Fino ad arrivare alla festa per il suo compleanno

Settant’anni sono una ricorrenza importante, un traguardo straordinario per un artista straordinario. Vasco Rossi li compie oggi ( LE SUE CANZONI MIGLIORI ) e decide di festeggiarli a modo suo, con una clip musicale pubblicata sul suo profilo Instagram, che potete vedere nel video embeddato in fondo a questa pagina.

Il video è un cortometraggio animato realizzato sulle note e le parole di Vita spericolata in versione live, il grande classico del Blasco che si classificò al penultimo posto al Festival di Sanremo del 1983, salvo poi diventare una hit immortale. È un video emozionale ed emozionante, in cui vediamo il Vasco di oggi attraversare un androne con due palloncini a comporre il numero dei suoi anni, quindi entra in un ascensore che lo conduce attraverso le tappe della sua vita.

LE STAGIONI DELLA VITA DEL KOMANDANTE

Vediamo il Vasco giovanissimo, che con la chitarra prova gli accordi per le sue prime canzoni, e l’ascesa verso il successo, con l’ascensore che segna i numeri delle fase della sua vita: ogni piano un anno di età. L’ascensore si ferma e si apre in diversi momenti, con il Vasco di oggi che osserva quello di ieri, fino ad arrivare al settantesimo piano, dove ad attenderlo c’è una festa per lui e la scritta: “Siamo qui”, titolo del suo ultimo album e frase ideale che tutti i fan gli dedicano oggi: siamo qui, tutti. Per festeggiare te, Komandante!