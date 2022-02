Sanremo 2022, Highsnob ecologista porta sul palco la Crypto Arte

L'artista collabora alla creazione di un marketplace in grado di sostenere aziende e progetti ecologici utilizzando una parte dei ricavi per piantare foreste, pulire mari e permettere alla flora e alla fauna del pianeta di rigenerarsi

SANREMO 2022, LE PAGELLE DELLA SERATA FINALE



SANREMO 2022, LA CLASSIFICA FINALE



Gli NFT e la Cryptoarte sono sbarcati a Sanremo sul palco del 72mo Festival della Canzone Italiana (GAFFE E IMPREVISTI DEL FESTIVAL - I MEME - LE FOTO PIU' BELLE DELLA FINALE) grazie alla collaborazione tra Highsnob (in gara con il brano Abbi cura di te in coppia con Hu) e l'italiana MIRAI Labs, prima piattaforma marketplace green al mondo. Gli NFT (non fungible tokens) e la Blockchain, che stanno rivoluzionando il mondo dell'arte, del gaming e non solo, occupando ormai un posto di rilievo presso social networks e media suscitando l'attenzione di schiere sempre più nutrite di pubblico. Highsnob oltre a essere un acclamato musicista della scena contemporanea è anche, sotto lo pseudonimo Eskalator, uno dei più importanti artisti della Cryptoarte e ha esibito le sue opere nella più importante mostra al mondo che racconta questa corrente, 2121 Crypto art is Now curata da Alessandro Brunello e Wrong Theory presso il Museo della Permanente di Milano.



Sul palco di Sanremo Highsnob ha quindi mostrato al collo una vera e propria opera d'arte NFT da lui appositamente creata. Ma il valore dell'opera non è solo artistico, infatti XXX (questo il titolo dell'opera), attiverà la community internazionale di MIRAI che svilupperà una serie di azioni green collegate all'opera e volte alla salvaguardia dell'ambiente naturale. Con questa collaborazione artistica Highsnob non solo è il primo cantante a portare sul palco di Sanremo la Cryptarte e gli NFT ma partecipa anche direttamente al progetto ecologico di MIRAI per la creazione di un marketplace in grado di sostenere aziende e progetti ecologici utilizzando una parte dei ricavi per piantare foreste, pulire mari e permettere alla flora e alla fauna del pianeta di rigenerarsi utilizzando la potentissima leva delle cryptovalute.