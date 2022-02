“Pandemia ora che vai via, che ci faccio della rosolia”. Il boom di ascolti della seconda serata sta forse tutto qua. Magari non tecnicamente in quel minuto esatto nella contabilità tv degli ascolti (comunque pazzeschi quest’anno, non succedeva da anni che la seconda serata battesse la prima e c’è una fetta di giovani incredibile che oggi vive Sanremo), ma nel sentimento del Paese di cui Sanremo da sempre, in qualche modo, è indicatore da tenere d’occhio, sì. Nel successo di questo Ama Ter c’è la luce in fondo al tunnel. E anche se non è la fine, ma solo la luce, questo basta. L’anno scorso abbiamo capito che per divertirsi davanti alla Tv non serve solo stare a casa, ma l’umore giusto per farlo.

Sanremo2021 in lockdown e Ariston coi palloncini, ha faticato perché tutto era difficile e quell’umore lì non c’era. Quest’anno il clima è cambiato e se Fiorello è stata la nostra terza dose lo stesso si può dire per Zalone. Scegliete voi chi dei due sia Pfizer e chi Moderna, ma questo è. Grazie a loro, si intravede la normalità, con gli artisti in bolla e le file ai tamponi, ma si intravede la normalità. Ridendo tantissimo per il malumore di Oronzo Carrisi virologo in rovina con la Pandemia che almeno melodicamente sfuma via. Ridere di lui è la nostra lucetta. Poi c’è la musica che veicola emozioni e messaggi più di mille DLZan, l’elezione del Presidente della Repubblica che come un preserale ha fatto da traino emotivo all’evento collettivo di prima serata, c’è pure un cast inclusive in tutti i sensi che ha messo sullo stesso palco Ranieri e Morandi e Mahmood e Blanco, Elisa (oggi prima), Emma e la Zanicchi. Vecchio e nuovo, teen e senior, largo e stretto, odi et Ama.

Oggi entra in funzione il Sanremellum, televoto e demoscopica una serata lunghissima con tutti i 25 artisti in gara, Cremonini, Saviano e Drusilla. E tutti a cercare su Spotify “Poco ricco” e “Pandemia ora che vai via”. Non vi viene in mente Lucio Dalla e quell’impresa eccezionale che è essere normale?