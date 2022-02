approfondimento

Casadilego, tra realtà e fantasia ci fa scalare MillePiani: il video

Elisa perché hai scelto Giardino come singolo di debutto nel 2022?

È stato scelto, seppur scritto un anno fa, perché mi si è ripresentata la stessa ondata di sensazioni, emozioni ed energia dell'epoca; è rinato come se fosse stato scritto ieri. Il video in arrivo sarà immerso nella natura per valorizzare la simbologia che volevo condividere.

È un singolo che vocalmente ti porta in territori nuovi: come lo hai preparato?

In un anno la voce è cambiata per vari fattori, me ne sono accorta quando ho registrato di nuovo le voci. Nel corso dell’anno non avevo notato il cambiamento, all’inizio mi è parso strano perché ero affezionata alla prima versione. Ma ora è più calda e fluida per la metrica.

Se il sole non sa mentire, dobbiamo camminare guardando verso l’alto per trovare la verità?

Mi piace che la gente che ascolta le mie parole le percepisca in base al proprio vissuto e gli dia un suo significato. Il sole che non mente enfatizza il messaggio che è: il giardino ti ammira e l’universo ti guarda.

Il giardino è lo specchio dell’umanità?

Può esserlo se lo vogliamo. Guardando al giardino io pensavo a qualcosa che non siamo noi. E’ lì, esiste ed è infinito: nonostante noi siamo sempre di corsa lui è lì.

Che mi dici di My Soul Summer?

È stato molto divertente, un breve ma infinito percorso di crescita. Mi ha cambiata, mi ha fatto ancora crescere. Sono esperienze intense che danno una consapevolezza in più.

Penso a Emma e Fabrizio Moro: sempre più musicisti vengono cercati dal cinema. Tu hai preferenze o sei pronta a seguire entrambi i percorsi?

Lavorando sulla recitazione ho capito che pur essendo due canali differenti, entrambi dobbiamo spingerci a vivere le emozioni per restituirle. Sono canali diversi ma è la stessa pratica, sono arti molto vicine. Comunque, sì, accetterei un’altra proposta.

Fare cinema è entrare nella vita di un’altra persona: c’è un personaggio che vorresti interpretare?

Sono una fan del cinema d’animazione giapponese, penso a Miyazaki. Il mio Acting coach mi ha scherzato per la mia passione per i cartoni. Comunque, vorrei entrare nel Castello errante o nella Città incantata di Miyazaki. Lo so, sono un po' Peter Pan.

Cosa c’è di Elisa in Anita e viceversa?

L’amore incondizionato, ardente e non facile per la musica. Entrambe hanno combattuto per servire la musica.

Seguirai Sanremo? Hai un favorito?

Sono curiosa di vedere e sentire tante cose, in particolare Emma mi incuriosisce.

Cosa ti resta di X Factor?

Ogni tanto ci penso. È stata una realtà intensa che ha segnato la fine di una parte di me e un nuovo inizio. Rimane la gratitudine.

Quanta nuova musica c’è nel cassetto?

Fosse per me uscirebbe qualsiasi cosa ora ma non posso farlo ed è giusto per rispetto della musica e di chi la ascolta.

Che accadrà nelle prossime settimane?

Cerco di vivere alla giornata facendo musica. C’è il pensiero verso il futuro e fosse per me anche stasera salirei su un palco.