Casadilego, "dopo X-Factor non temo di essere dimenticata"

approfondimento

X Factor 2020, la vincitrice è Casadilego: la sua finale in 15 foto

La giovanissima Casadilego, vincitrice dell'ultima edizione di X-Factor, un'edizione particolare per l'emergenza sanitaria che ha obbligato la produzione (Sky e Fremantle) a rivoluzionare la liturgia del format, in una rilasciata all'AGI ha confessato di “Non aver paura di essere dimenticata. Sono molto convinta del fatto che non serva il successo per fare musica, quindi penserò solo a fare quello". La cantante, vero nome Elisa Coclite, nata 17 anni fa a Bellante, piccolo comune di quasi 7mila abitanti in quel di Teramo, per molti vince questa edizione del talent già alle Audition, quando commuove giuria (in particolare Manuel Agnelli) e pubblico a casa con una meravigliosa versione chitarra e voce di "A Case of You", capolavoro di Joni Mitchell; un'interpretazione da oltre 2 milioni di views su YouTube. Non e' mai stata l'artista più ascoltata tra i concorrenti in gara, sempre ampiamente battuta in termini numerici, come tutto il resto del cast tra l'altro, dal rapper Blind, ma la vittoria del

talent è tutt'altra cosa. Una volta chiuso il sipario l'obiettivo, per chiunque arrivi a calcare il palco di X-Factor, è certamente quello di non cadere nel dimenticatoio, provare a trasformare quel quarto d'ora di gloria in una carriera stabile, impresa, numeri alla mano, riuscita ad una percentuale bassissima di concorrenti (e ci riferiamo solo a questo specifico talent show); non tutti insomma hanno avuto la fortuna e la bravura nel sapersi gestire di Marco Mengoni o i Maneskin

(annunciati nel cast di Sanremo 2021 a due anni dal secondo posto a X-Factor). Ma per Casadilego questo non sembra essere un problema.