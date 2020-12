I vincitori di X Factor 2020 a Sky TG24. VIDEO

La finale di XF2020 di ieri ha visto trionfare la giovane cantautrice abbruzzese Casadilego (la vincitrice è Elisa: la sua finale in 15 foto), seguita dal gruppo di Manuel Agnelli, i Little Pieces of Marmelade, da Blind in squadra con Emma e da N.A.I.P, pupillo di Mika. Oggi, davanti ai microfoni di Sky TG24 incontriamo e conosciamo più da vicino i protagonisti di questa stra-ordinaria edizione. Edizione che rispetto a tutte le altre è già passata alla storia, non solo perché fortemente condizionata dall’emergenza Covid-19, ma anche perché ciascuno dei giudici è riuscito a portare un proprio concorrente in finale e non ultimo in ordine di importanza, perché Alessandro Cattelan (QUI IL VIDEO) dopo dieci anni di conduzione, commosso, ha salutato il talent show di Sky. Ma quali sono i pensieri e le prime impressioni dei nostri fantastici quattro a poche ore dalla fine del talent show più popolare della tv che ha cambiato loro la vita? Difficile mettere a fuoco idee e giudizi quando ancora ci si sente travolti e stravolti dalla fatica e dalle sensazioni vissute e non ancora metabolizzate di un'esperienza "immensa". Sappiamo quanto per ciascun concorrente tutto questo sia un sogno, ma per saperne di più sul loro futuro prossimo, sui progetti e molto altro ancora, Federica Pirchio li ha intervistati per noi.