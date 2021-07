Casadilego, tra realtà e fantasia ci fa scalare MillePiani: il video

Fuori il videoclip di “MILLEPIANI” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo di CASADILEGO, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali al link https://smi.lnk.to/MILLEPIANI.

Diretto da Federico Merlo e Simone Mariano, il videoclip - visibile al link https://youtu.be/p4gyJIJm4LI - racconta il gioco dell’innamoramento di due giovani ragazzi che si rincorrono in una notte d’estate a Milano, accompagnati dalla magia della voce di Casadilego che si esibisce sullo sfondo delle torri di City Life. Una storia dal finale aperto, sospesa tra realtà e immaginazione, che lascia presagire che non si concluda con queste immagini...

Dopo l’EP d’esordio “CASADILEGO” (Sony Music Italy), pubblicato a coronamento della vittoria di X FACTOR 2020, Elisa torna con un brano prodotto da Jvli e scritto dalla stessa Casadilego.

“Millepiani - commenta l’artista - è un pezzo con un sapore estivo e leggero, ma il retrogusto è malinconico. Con i suoni quasi club, ma l'attitudine alternative pop e bedroom pop, ha il mood di una strada di campagna al tramonto e la città di notte.”

Elisa Coclite, in arte Casadilego, nasce a Bellante (TE) nel 2003. Studia pianoforte classico e suona anche la chitarra. Sceglie come nome d’arte il titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran. Vincitrice dell’ultima edizione di X Factor, nella squadra delle Under Donne di Hell Raton, sin dalle Audition convince tutti e 4 i giudici con una cover di Joni Mitchell. Dopo aver conquistato pubblico e critica, esce il suo primo EP “Casadilego” (Sony Music Italy), che contiene i brani eseguiti durante i live di X Factor 2020, tra cui i due inediti “Vittoria” e “Lontanissimo”, che vantano la firma di Strage alla produzione. Nei mesi successivi, la sua strada nella scena musicale italiana continua a ritagliarsi notevoli successi: il rapper Nitro la sceglie come featuring nel brano “Mr & Mrs Smith”, uno degli inediti contenuti in “Garbage Evilution”, l’evoluzione del suo ultimo album “Garbage”, e il singolo “Vittoria” conquista la certificazione di disco d’oro (dati diffusi da Fimi/GfK Italia). A marzo di quest’anno l’abbiamo vista anche sull’ambito palco dell’Ariston durante la 71 ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha duettato con Francesco Renga, che fortemente l’ha voluta accanto a sé, esibendosi sulle note di “Una ragione in più”, brano di Ornella Vanoni.