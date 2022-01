Gayle: "Con ABCDEFU mando a quel paese il mio ex (ma vinco io!)"

Comporre una canzone per mandare a quel paese un ex? Sì, si può. Anche se hai appena 17 anni e un grande desiderio: raccontarti attraverso la musica. Ecco Gayle, ragazza fenomenale nata in Texas e trasferitasi a Nashville per coltivare il sogno di diventare cantautrice, che con l'orecchiabile "ABCDEFU" le canta (letteralmente!) a un ex fidanzato che non si è comportato benissimo. Ora, però, la rivincita di Gayle è arrivata: lei è in testa alle classifiche di tutto il mondo. E lui?

Parole semplici ed efficaci, un po' di magnetismo, musica pop quanto basta. E un messaggio molto chiaro: mandare a quel paese un ex fidanzato che non si è comportato particolarmente bene. Con grinta e un po' di irriverenza, che non guasta mai. Ecco Gayle e la sua nuova canzone "ABCDEFU" (dove FU sta per "f*ck you"): 17 anni, fenomeno pop texano, da tempo è la colonna sonora di tanti video su Tik Tok. Ma ora è sulla vetta di tutte le classifiche, un risultato a cui ancora non riesce a credere.

"Guardo a questo 2022 con felicità. Il mio ex? Non mi ha scritto perché..."

E se questo successo le sembra quasi surreale, Gayle sta iniziando a prendersi le sue prime soddisfazioni da musicista. Ora, però, lo sguardo è su questo 2022 appena iniziato, con l'idea di comporre nuova musica e dei concerti in programma. E il desiderio anche di venire in Italia, dove sta iniziando a farsi conoscere e la sua canzone è molto amata.

Ma...il suo ex l'avrà contattata per congratularsi del successo? "A febbraio 2021 l'ho bloccato ovunque: Snapchat, Instagram, TikTok, anche nelle mail private - dice via Zoom. "Lui ovviamente non mi ha cercata. Sono una che se la prende, ma non ho bloccato suo padre su Instagram perché sapeva che non lo sopportavo e, agendo così, io ero sicura lo avrei fatto arrabbiare. Suo padre, però, non mi ha mai cercata… Dai, ce l'ho fatta e non ho ricevuto brutti messaggi dal mio ex, ma vedremo che succederà, chissà!", ha ammesso con una risata la giovanissima, ma talentuosissima, Gayle.