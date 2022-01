Come è cambiata la musica pop negli ultimi anni? Le sfumature del passato influiscono nella composizione delle melodie contemporanee? Cercheremo di rispondere a questo, e tanto altro ancora, in "Popstar", un podcast per scoprire i nuovi trend o le nuove star internazionali, quelle che magari avete sentito in radio ma di cui non ricordate il nome. O quelle che vi piacerebbe conoscere meglio. La prima puntata è dedicata ai Silk Sonic, ovvero Bruno Mars e Anderson .Paak. Welcome to the pop show!

La musica è passione, desiderio di condivisione, gioia. Colonna sonora di tanti momenti della nostra vita, la musica è contemporaneità ma anche specchio dei tempi in cui viviamo. C'è un forte desiderio di evoluzione, certo, ma spesso tutto parte da quello che è stato fatto prima di noi. Ma come è cambiato il pop negli ultimi anni? Le sfumature del passato, degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta ma anche Novanta influiscono nella composizione delle melodie contemporanee? Cercheremo di rispondere a questo, e tanto altro ancora, in Popstar, un podcast in cui la musica è la protagonista. Insieme a lei, tanti artisti che ascolteremo insieme e magari, scopriremo per la prima volta. Ma anche, chissà, potremo riscoprire. Non ci resta che dire: benvenuti allo show. O meglio: welcome to the pop show!