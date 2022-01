I Metallica usano cani anti-Covid per i loro concerti

I Metallica hanno scelto di usare i cani anti-Covid per tenere lontano il coronavirus. La band americana, secondo quanto riporta Rolling Stones , ha contattato l'azienda Bio Detection K9 dell'Ohio, una società che addestra cani alla rilevazione di batteri, virus e funghi e collabora con il dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti da circa dieci anni. L'accordo iniziale era stato sottoscritto solo per i concenti di Fort Lauderdale e di Atlanta, poi è stato deciso di ripetere l'esperimento anche per gli show del 40esimo anniversario a San Francisco.

Il lavoro dei cani anti-Covid

I cani usati dai Metallica sono addestrati a individuare il Covid-19 annusando le mascherine usate almeno per dieci minuti da una persona. La concentrazione di odore contenuto nei dispositivi sanitari, permette agli animali di individuare i soggetti infetti e di distinguere chi ha una semplice influenza, da chi invece è positivo al coronavirus. Lo staff della band si sottopone al test mettendosi in fila e tenendo in mano una mascherina indossata per almeno dieci minuti. Se una persona risulta positiva, il cane gli si siede davanti.