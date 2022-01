Francesco Bianconi, Playa: testo e video del duetto con Baby K

È uscito, esattamente alla mezzanotte di questo venerdì 7 gennaio, il tanto atteso duetto tra il cantautore e frontman dei Baustelle Francesco Bianconi e la regina del pop rap all’italiana Baby K. L’occasione? Il “remix” di “Playa”, hit della cantante nell’estate del 2019. Ecco il testo Condividi

Lo aveva annunciato lo stesso Francesco Bianconi sui suoi profili social ufficiali, condividendo la copertina del nuovo singolo, insieme a un lungo augurio per il Natale in arrivo e per il futuro della sua musica. Playa, il remix della celebre hit estiva di Baby K, si colora ora di nuove ed emozionanti sfumature, grazie all’incontro perfetto tra il rock e la voce profonda del frontman dei Baustelle e la dolcezza della rapper. Nella sua versione originale scritto da Claudia Nahum (Baby K) con Davide Petrella, Federica Abbate e Stefano Fognin, Playa esce oggi – venerdì 7 gennaio - nella sua nuova edizione a cura di BMG. Nello stesso messaggio, Bianconi ha poi aggiunto che il duetto con la regina del pop rap all’italiana è solo la prima grande novità di questo periodo, visto che a breve il cantautore arriverà con il suo nuovo disco, la cui data è ancora da definire. Si aspetta l’annuncio ufficiale sui social dell’artista che, con ogni probabilità, condividerà anche titolo, cover, tracklist e collaborazioni del progetto. Ecco il testo di Playa con alcune modifiche per il duetto tra Francesco Bianconi e Baby K.

Il testo di Playa Prendo uno spicchio di luna e lo metto nella sangria

Se ti allontani sarà per sentirti dire sei mia

In capo al mondo che ci vado a fare se tu vai via

Tanto l'unica destinazione è ovunque tu sia Tutta la vita che aspettiamo

Quel sogno di un tramonto sudamericano

Tutta la vita a rimandare

Perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare La musica, la playa

L'estate, la festa

Con te tutta la notte

Sei già nella testa

E allora dimmi com'è che si fa a nuotare

Se ho bisogno di te in questo mare

La musica, la playa

L'estate, la notte, la festa

La playa, l'estate, la notte, la festa Tutto cambia colore dove non tramonta mai il sole

C'è una giungla sulla costa, nelle foto vieni mossa

C'è un messaggio in fondo al bicchiere

Il cielo parla lingue straniere

Ho scordato tutto tranne che eravamo insieme La musica, la playa

L'estate, la festa

Con te tutta la notte

Sei già nella testa

E allora dimmi com'è che si fa a nuotare

Se ho bisogno di te in questo mare

La musica, la playa

L'estate, la notte, la festa

La playa, l'estate, la notte, la festa Tutta la vita che aspettiamo

Quel sogno di un tramonto sudamericano

Tutta la vita senza dormire

Fammi vedere adesso come va a finire La musica, la playa

L'estate, la festa

Con te tutta la notte

Sei già nella testa

E allora dimmi com'è che si fa a nuotare

Se ho bisogno di te in questo mare

La musica, la playa

La spiaggia che salta

Io e te tutta la notte tramonto all'alba E allora dimmi com'è che si fa a nuotare

Se ho bisogno di te in questo mare

La musica, la playa

L'estate, la notte, la festa

La playa, l'estate, la notte

