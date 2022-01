Enrico Ruggeri, La Rivoluzione: il nuovo singolo

“La Rivoluzione” è il nuovo singolo di Enrico Ruggeri con Massimo Bigi, fuori il prossimo venerdì 7 gennaio. Un’anticipazione dell’omonimo disco in arrivo nel 2022 e del tour nei teatri italiani

È con la fotografia del testo, accompagnata dagli hashtag #larivoluzione #rockmusic e #punksnotdead che Enrico Ruggeri ha annunciato sui social l’uscita del suo nuovo singolo . Si chiamerà “ La Rivoluzione ” e arriverà in radio e streaming dal prossimo venerdì 7 gennaio . Una gradita anticipazione dell’omonimo album che sarà pubblicato nel 2022 con l’etichetta Anyway Music/Sony Music e del tour che il cantautore milanese terrà nei teatri ad aprile.

Le sempre più insistenti voci di un nuovo album in arrivo per il celebre cantautore e rocker milanese, trovano ora finalmente conferma. È stato lo stesso Enrico Ruggeri a pubblicare, poco meno di ventiquattro ore fa sui social, il testo e il titolo del suo nuovo singolo. “La Rivoluzione” aspetta la sua release ufficiale il prossimo venerdì 7 gennaio. Una vera e propria anticipazione dell’album al quale Ruggeri lavora ormai assiduamente da due anni e che uscirà nel corso del 2022. “La Rivoluzione”, composta e interpretata insieme a Massimo Bigi, è il vero e proprio manifesto di vita di Enrico Ruggeri e con lui, quello di un’intera generazione. Nel brano, il cantautore racconta di esperienze vissute, di storie d’amore che lo hanno consumato nel profondo, di libri letti, preghiere pronunciate e frasi dette senza sapere mai veramente a chi rivolgersi. “La Rivoluzione”, per Enrico Ruggeri, è la storia di una generazione che ha sempre combattuto, senza però mai vincere sul serio. Ma senza comunque mai arrendersi. Il nuovo singolo arriva ad un anno di distanza dall’ultimo capolavoro, dedicato a Chico Forti, “L’America” e dalla fresca vincita del Premio Tenco alla carriera.