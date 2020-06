Tanti auguri a Enrico Ruggeri

Dal punk e new wave dei Decibel al classico cantautorato italiano, Enrico Ruggeri è tra gli artisti italiani più conosciuti e apprezzati. Autore di alcuni grandi classici della musica come “Mare d’Inverno” e “Quello che le donne non dicono”, si è cimentato anche nella conduzione radiofonica e televisiva oltre alla scrittura di dodici libri. Attività che non hanno minato la sua produzione discografica con trentuno album pubblicati e tantissimi brani scritti per amici e colleghi. Vincitore di due Festival di Sanremo, nel 1987 e nel 1993, ha conquistato anche il Premio della Critica con “Rien ne va plus” con i Decibel. Per conoscere meglio la carriera di Enrico Ruggeri, ecco le sue canzoni più famose:

Contessa

Rien ne va plus

Si può dare di più

Peter Pan

Mistero

Gimondi e il Cannibale

Primavera a Sarajevo

Nel 1980 i Decibel irrompono al Festival di Sanremo con “Contessa”, musica composta da Fulvio Muzio e testo di Enrico Ruggeri. Si tratta del maggior successo del gruppo ed è giunta in finale al Festival di Sanremo. Dopo aver ascoltato la musica, il cantautore riuscì in pochi giorni a scrivere il testo e dare un titolo al brano. Nel settembre 1979 “Contessa” fu fatta ascoltare per la prima volta a Shel Shapiro in una basilica sconsacrata di Milano che fungeva da sala di incisione. Inoltre il gruppo ha ricevuto i complimenti di Keith Emerson degli Emerson, Lake & Palmer che si congratulò con loro durante le prove del Festival di Sanremo.

Rien ne va plus

Dopo l’exploit con “Contessa”, Enrico Ruggeri torna da solista al Festival di Sanremo del 1986 e conquista il Premio della Critica con il brano “Rien ne va plus”. In quel periodo diventa uno degli autori più canzone in ritmo ternario con accompagnamento di fisarmonica. Ruggeri diventa anche uno degli autori più richiesti e collabora con Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Anna Oxa e Fiordaliso.

Si può dare di più

Uno dei più grandi successi di Enrico Ruggeri è “Si può dare di più”, cantato accanto a Gianni Morandi (FOTO) e Umberto Tozzi. Il sodalizio nacque grazie alla Nazionale italiana cantanti e al suo scopo benefico. Il brano vinse il Festival di Sanremo del 1987 ed è stato scritto da Giancarlo Bigazzi, Umberto Tozzi e Raf. “Si può dare di più” è poi diventato l'inno ufficiale della Nazionale italiana cantanti ed ha sostato al primo posto in classifica per 7 settimane consecutive.

Peter Pan

Nel 1991 Enrico Ruggeri pubblica “Peter Pan”, da lui scritta e interpretata. Il ritornello è liberamente ispirato a “The Fairy Feller's Master-Stroke” dei Queen, scritta da Freddie Mercury e pubblicata nell’album “Queen II” del 1974.

Mistero

Unica canzone dal carattere rock, “Mistero” permise ad Enrico Ruggeri di conquistare il suo secondo Festival di Sanremo nel 1993. La canzone è stata scritta dallo stesso artista ed è stata inserita nell’album “La giostra della memoria”.

Gimondi e il Cannibale

“Gimondi e il Cannibale” racconta la rivalità ciclistica tra Felice Gimondi ed Eddy Merckx, grande campione belga che vinse cinque Tour de France e cinque volte il Giro D’Italia. Uscita nel 2000 e inserita nell’album “L’uomo che vola”, è stata anche scelta come brano ufficiale del Giro d’Italia di quell’anno.

Primavera a Sarajevo

Nel 2002 Enrico Ruggeri torna al Festival di Sanremo insieme alla compagna Andrea Mirò, direttrice d’orchestra, per presentare il brano “Primavera a Sarajevo”. Gli elementi di folk balcanico caratterizzano il brano che racconta una storia d'amore ambientata a Sarajevo durante le guerre jugoslave degli anni Novanta.