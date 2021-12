Ludovico Einaudi in concerto: le date del tour 2022

Il celebre pianista e compositore torinese si prepara ad accogliere il nuovo album “Underwater” in arrivo il prossimo gennaio. Nel frattempo ha scelto di annunciare le date che dal prossimo febbraio 2022 lo accompagneranno in una lunga e ricca tournée nazionale ed internazionale. Ecco tutti gli appuntamenti Condividi

È sicuramente uno dei pianisti e musicisti più amati della Penisola, dentro e fuori i confini italiani. Riconoscimento ottenuto grazie al talento dimostrato negli anni. Ora, Ludovico Einaudi, in attesa di pubblicare il suo nuovo album “Underwater” (il 21 gennaio 2022), ha scelto di annunciare tramite mezzo stampa e social tutte le date della tournée che nel corso del nuovo anno lo porterà con la sua musica in tante location italiane ed internazionali. Ecco tutte le date finora in programma del “Ludovico Einaudi – Underwater Tour”. L’occasione unica per immergersi appieno (e dal vivo) nelle tracce del nuovo album del compositore, in un percorso a ritroso che toccherà anche le sue melodie di più grande successo.

Tutte le date del “Ludovico Einaudi – Underwater Tour” Il nuovo tour del pianista e compositore torinese Ludovico Einaudi, dedicato alla presentazione dal vivo del suo nuovo album “Underwater”, partirà proprio in concomitanza con l’uscita del suo lavoro in studio a fine gennaio. Le prime date in calendario sono infatti quelle italiane, in ben sette spettacoli allestiti tra i migliori teatri e festival della Penisola.

approfondimento Ludovico Einaudi per l'anteprima del Ravenna Festival 2022 Le date italiane del “Ludovico Einaudi – Underwater Tour” Sabato 5 febbraio 2022 – Alba, Teatro Comunale

Domenica 6 febbraio 2022 – Alba, Teatro Comunale

Lunedì 7 febbraio 2022 – Firenze, Teatro Verdi

Giovedì 10 febbraio 2022 – Roma, Auditorium Parco della Musica

Venerdì 11 febbraio 2022 – Roma, Auditorium Parco della Musica

Martedì 24 maggio 2022 – Torino, Auditorium Giovanni Agnelli, Lingotto

Mercoledì 25 maggio 2022 – Ravenna, Pala De Andrè, Anteprima Ravenna Festival 2022 Nel mese di marzo, gli spettacoli di Ludovico Einaudi proseguiranno in Europa e Regno Unito, per poi arrivare oltreoceano nei mesi estivi di giugno e luglio dove il pianista si esibirà per una serie di concerti negli Stati Uniti, in Messico e Canada. Le date internazionali del “Ludovico Einaudi – Underwater Tour” Martedì 1 marzo 2022 – Rotterdam, Concertgebouw

Mercoledì 2 marzo 2022 – Rotterdam, Concertgebouw

Giovedì 3 marzo 2022 – Bruxelles, Bozar

Sabato 5 marzo 2022 – Ghent, Capitole

Lunedì 21 marzo 2022 – Londra, Hammersmith Apollo

Mercoledì 23 marzo 2022 – Londra, Hammersmith Apollo

Giovedì 24 marzo 2022 – Manchester, 02 Apollo

Sabato 26 marzo 2022 – Londra, Alexandra Palace Theatre

Domenica 27 marzo 2022 – Londra, Alexandra Palace Theatre

Sabato 2 aprile 2022 – Copenhagen, DR Konserthuset

Domenica 3 aprile 2022 – Monaco di Baviera, Isarphilharmonie

Martedì 5 aprile 2022 - Monaco di Baviera, Isarphilharmonie

Lunedì 11 aprile 2022 – Oslo, Konserthus

Mercoledì 13 aprile 2022 – Parigi, Dalle Pleyel

Venerdì 15 aprile 2022 – Parigi, Dalle Pleyel

Domenica 24 aprile 2022 – Lisbona, Coliseu Dos Recreios

Mercoledì 27 aprile 2022 – Barcellona, Gran Teatro Del Liceu

Giovedì 28 aprile 2022 – Barcellona, Gran Teatro Del Liceu

Sabato 28 maggio 2022 – Berlino, Waldbuhne

Venerdì 10 giugno 2022 – Gadalajara, Teatro Diana

Sabato 11 giugno 2022 – Città del Messico, Auditorio Nacional

Martedì 14 giugno 2022 – Vancouver, The Centre Of Performing Arts

Mercoledì 15 giugno 2022 – Seattle, Paramount

Venerdì 17 giugno 2022 – Oakland, Fox Theatre

Sabato 18 giugno 2022 – Oakland, Fox Theatre

Domenica 19 giugno 2022 – Los Angeles, Greek Theatre

Mercoledì 22 giugno 2022 – Dallas, Winspeare Opera House

Venerdì 24 giugno 2022 – Chicago, Symphony Hall

Lunedì 27 giugno 2022 – Washington, Kennedy Centre

Martedì 28 giugno 2022 – New York, Beacon Theatre

Mercoledì 29 giugno 2022 – New York, Appel Room

Giovedì 30 giugno 2022 – Quebec, Grand Théâtre Du Québec

Domenica 3 luglio 2022 – Montreal, Salle Wilfrid Pelletier

Lunedì 4 luglio 2022 – Montreal, Salle Wilfrid Pelletier

Mercoledì 6 luglio 2022 – Toronto, Roy Thompson Hall

Ludovico Einaudi, il nuovo album “Underwater” approfondimento Ludovico Einaudi, annunciato il nuovo album solo piano Underwater La tournée italiana e mondiale di Ludovico Einaudi sarà l’opportunità di ascoltare per la prima volta dal vivo tutte le tracce contenute nel nuovo disco del musicista e compositore, fuori il prossimo 21 gennaio. Durante l’esecuzione live dei brani di “Underwater”, Einaudi suonerà al pianoforte, accompagnato da Redi Hasa al violoncello, da Federico Mecozzi al violino e da Francesco Arcuri all’elettronica e percussioni. “Underwater” è un vero e proprio capolavoro in musica che lo stesso autore racconta essere nato “quando il mondo fuori era fermo e silenzioso e mi ha consentito di immergermi in uno spazio libero e senza confini, in una dimensione fluida e parallela, senza interferenze esterne”. Einaudi aggiunge poi che nel disco troveremo tante “forme brevi, quasi canzoni, scritte di getto al pianoforte. Ho cercato un suono preciso che corrispondesse all’espressione di questa musica, morbido, caldo e profondo. Volevo un pianoforte che parlasse e cantasse”.