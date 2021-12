Katy Perry si prepara per Las Vegas e condivide la scaletta VIDEO

“Puoi venire ufficialmente a Perry Playland dove puoi venire e cantare insieme tante delle tue canzoni preferite” ha scritto Katy Perry a corredo del post. Tra i brani presentati dall'artista 37enne al Resorts World di Las Vegas ci sono successi come California Gurls, I Kissed A Girl, Teenage Dream, Roar e Firework. Katy Perry ha inoltre offerto ai fan uno sguardo ai preparativi dietro le quinte prima dello spettacolo, condividendo video di oggetti di scena e costumi. Tra questi, un grande water animato arancione. La cantante ha firmato un contratto di 168 milioni di dollari, che la porterà ad esibirsi due sere a settimana per quattro mesi, Ci sono attualmente 16 spettacoli in programma fino al 19 marzo del prossimo anno.

Recentemente la popstar ha rivelato di essersi sottoposta ad un intenso allenamento per prepararsi ai concerti di Las Vegas. Katy si è allenata da tre a cinque giorni alla settimana, come rivelato a Entertainment Tonight. L'artista ha specificato di essersi concentrata principalmente su "allenamento della forza e pesi", ma ama anche fare escursioni con la sua famiglia, incluso il suo compagno, l'attore Orlando Bloom, e la figlia di un anno Daisy Dove. “Ci piace anche fare escursioni. Orlando ha uno di quegli zaini da trekking in cui possiamo inserire Daisy; lei lo adora" ha rivelato. Katy Perry ha rivelato che il compagno l'ha aiutata anche nella scelta dei costumi per lo spettacolo. “Abbiamo parlato dei costumi e del trucco. A volte, quando vado a una prova, mi chiede appunti o glielo mostro” ha detto, promettendo ai fan che i suoi abiti saranno caratterizzati da moltissimi strass.