Cristina D'Avena, dopo 36 anni il disco d'oro per Occhi di Gatto

Per la regina delle sigle televisive è tempo di grandi festeggiamenti. Non solo per il periodo natalizio, ma anche per un importante traguardo raggiunto. La celebre canzone di Cristina d’Avena dedicata al cartone animato “Occhi di Gatto”, ha raggiunto nelle scorse ore il Disco d’Oro, a ben 36 anni dalla sua uscita

Ci sono voluti 36 anni per raggiungere il Disco d’Oro , ma molti di meno per far si che questa canzone entrasse nel cuore di milioni di telespettatori e di intere generazioni. La celebre sigla del cartone animato “ Occhi di Gatto ”, cantanta nel 1985 da una giovane Cristina D’Avena , ha raggiunto da alcune ore la celebre certificazione FIMI, a ben 36 anni dal suo debutto in tv e dalla prima pubblicazione in vinile su 45 giri.

È stato l’ente FIMI/Gfk a certificare, per la 52esima settimana dell’anno, il tanto ambito Disco d’Oro per una delle sigle dei cartoons più amata di sempre. “Occhi di Gatto”, che ha debuttato nel 1985 , è stata scritta da Alessandra Valeri Manera e composta da Ninni Carucci, insieme alla celebre interpretazione di Cristina D’Avena. Ecco le parole che poco dopo la gioiosa notizia, la cantante bolognese ha dedicato a fan e collaboratori sui social: “Ragazziiii! Mi hanno appena comunicato che il brano "Occhi di gatto" è stato certificato oro! Sono contentissima che questa sigla sia nel cuore di milioni di italiani! Grazie mille a tutti voi, al maestro Ninni Carucci e alla grande Alessandra Valeri Manera... Vi amoooo!”. “Occhi di Gatto” è stata di recente re-incisa da Cristina D’Avena per il suo album “ Duets ” (2017), in uno strepitoso duetto con la regina del rock italiano Loredana Bertè .

Il testo della sigla “Occhi di Gatto”

Tre ragazze bellissime

tre sorelle furbissime

son tre ladre abilissime

molto sveglie agilissime

Con l’astuzia e perizia

ed unendo sempre un poco di furbizia

riescon sempre a fuggire

e nel nulla sparire

Oh Oh Oh Occhi di gatto

Oh Oh Oh Occhi di gatto

è questo il nome del trio compatto

son tre sorelle che han fatto un patto.

Oh Oh Oh Occhi di gatto

Oh Oh Oh Occhi di gatto

Ecco ha colpito la’, di soppiatto

fuggendo poi con un agile scatto

occhi di gatto un altro colpo è stato fatto.

Tre fanciulle sveltissime

tre tipette esilissime

son tre ladre abilissime

dolci ma modernissime

Senza forza ne violenza

poiché fanno sempre tutto con prudenza

sono pronte a rubare

solo cose assai rare

Oh Oh Oh Occhi di gatto

Oh Oh Oh Occhi di gatto

è questo il nome del trio compatto

son tre sorelle che han fatto un patto.

Oh Oh Oh Occhi di gatto

Oh Oh Oh Occhi di gatto

ecco ha colpito là, di soppiatto

fuggendo poi con un agile scatto

occhi di gatto un altro colpo è stato fatto!

Oh Oh Oh Occhi di gatto

Oh Oh Oh Occhi di gatto

è questo il nome del trio compatto

son tre sorelle che han fatto un patto

Oh Oh Oh Occhi di gatto

Oh Oh Oh Occhi di gatto

ecco ha colpito là, di soppiatto

fuggendo poi con un agile scatto