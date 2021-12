Eros Ramazzotti, nuovo album nel 2022

Il cantautore romano ha condiviso un breve video sui social che racconta di alcuni suoi concerti e porta con sé il messaggio che il 2022 sarà un anno ricco di novità. In arrivo per Eros Ramazzotti un album e un tour, dopo l’accordo con la casa discografica Vertigo Condividi

Per augurare Buon Natale e Buon Anno, Eros Ramazzotti ha scelto le note della sua “Se bastasse una canzone”. Un breve video condiviso sui social in cui il cantautore romano ripercorre alcuni tra i live più belli ed emozionanti della sua carriera, insieme al messaggio “2022 – Finalmente torneremo insieme”. Dopo l’annuncio della firma con Vertigo, per Ramazzotti sarà infatti la volta di un nuovo album e di un tour nelle più belle città italiane.

Eros Ramazzotti annuncia su Instagram le novità del 2022 approfondimento Eros Ramazzotti e Vertigo, un accordo che cambia il mondo della musica “Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando/Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori”. L’annuncio di un nuovo disco di Eros Ramazzotti nel 2022 è arrivato sui social, sulle note della celebre “Se bastasse una canzone”, e proprio dove l’artista non perde occasione di rendere i numerosi fan in Italia e nel mondo, partecipi delle sue vicende quotidiane. A partire dalla realizzazione di nuova musica. Il 2022 sarà quindi l’annata ufficiale del ritorno di Ramazzotti, con il progetto discografico in lavorazione da tempo e che arriva a quasi quattro anni di distanza dal grandissimo successo di “Vita Ce N’è” (2018) e del suo incredibile tour mondiale, purtroppo interrotto a marzo 2020 a causa dell’avvento della pandemia. Nonostante non se ne conosca ancora il titolo, la tracklist e la data di pubblicazione ufficiale dell’album, si sa che questo sarà il 15esimo progetto in studio di Eros Ramazzotti, che ha da poco spento le 40 candeline di carriera. Un annuncio che non è passato inosservato per il panorama della musica italiana e internazionale, anzi è stato accolto con grande gioia dall’importante seguito del cantante, specie grazie alla promessa finale che Eros ha scelto di scrivere in ben tre lingue differenti (italiano, inglese e spagnolo): “2022. Finalmente torneremo insieme”.

Un nuovo album per Eros Ramazzotti approfondimento Eros Ramazzotti, carriera e vita privata del cantante romano. FOTO Quello in uscita il prossimo anno sarà per Eros Ramazzotti il suo 15esimo album di inediti in studio. Negli ultimi dieci anni, il cantautore romano ha pubblicato quattro album ufficiali insieme all’etichetta discografica Universal Music Italia, a partire da “Noi” (2012) e “Noi due” (2013), ma anche “Perfetto” (2015) e l’ultimo arrivato “Vita ce n’è” (2018). Sono stati pubblicati inoltre per la sua precedente casa discografica Sony Music Italia, tre raccolte di successi intitolate “Eros Best Love Songs”, “Eros 30” ed “Eros Duets”. Di recente l’artista ha invece stretto un importante accordo con Vertigo che si occuperà di tutte le sue prossime uscite musicali, le tournée in giro per il mondo e le altre esperienze esclusive che nei prossimi anni vedranno coinvolti Eros Ramazzotti e i suoi numerosi fan. In attesa dell’uscita del suo nuovo album, sarà ancora possibile ascoltare in streaming e radio tutti i più grandi successi di Eros Ramazzotti, insieme ai featuring che lo hanno visto protagonista negli ultimi mesi come il tormentone “La Mia Felicità” con Fabio Rovazzi.