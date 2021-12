Tina Turner, il ritratto intimo della diva su Sky Documentaries

Il ritratto intimo della diva simbolo degli anni ‘80 raccontato dalla stessa Tina Turner con la partecipazione di Angela Bassett e Oprah Winfrey. Domenica 26 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile anche on demand e in streaming su NOW

Filmati, nastri audio e foto personali mai visti prima narrano in tutta la sua complessità la vita della regina del rock and roll. TINA, in prima visione su Sky Documentaries (canali 122 e 402) il 26 dicembre alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW , è uno sguardo rivelatore e intimo sulla vita e la carriera dell’icona musicale Tina Turner ( LE FOTO DEI SUOI LOOK ) che racconta il suo difficile percorso verso la fama, le sue battaglie - nella vita privata e in quella professionale – e le sue rivincite, fino alla sua stupefacente rinascita negli anni Ottanta.

il ritratto di un'artista e di una donna eroica

approfondimento

Tina Turner compie 82 anni, i look più belli. FOTO

Diretto dai vincitori dell'Academy Award® Dan Lindsay e T.J. Martin e prodotto da HBO, il documentario accende la luce su un’artista e un’interprete dal talento incredibile che, solo dopo anni, è riuscita a raccontarsi con sincerità: dall’infanzia difficile ai continui abusi subiti nella sua vita matrimoniale. Il risultato è un ritratto di un'artista e di una donna complessa, magnetica, eroica, che dopo il divorzio è riuscita ad emanciparsi e a costruirsi una brillante carriera solista.



La sua storia di sopravvivenza e di rinascita viene raccontata tramite le sue stesse parole, quelle dei suoi figli e delle persone che le sono state vicino. Le interviste raccolte alla stessa Tina e alle persone a lei vicine sono accompagnate da un’immenso e inedito materiale d’archivio: audio, nastri, foto personali e filmati d’archivio che ricoprono più di 60 anni di vita. Oltre a familiari e amici il documentario vede la preziosa partecipazione di Angela Bassett che ha interpretato Tina nel biopic What's Love Got to Do with It, e Oprah Winfrey, sua amica di lunga data. Il suo percorso è stato tortuoso e difficile, ma ha toccato il fondo per poi raggiungere le vette della celebrità e della leggenda.