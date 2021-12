Salmo, il nuovo singolo è "L'angelo caduto": il testo

L’ottimo riscontro ottenuto dal singolo Kumite non ha arrestato la voglia di novità da parte di Salmo . Con il singolo precedente ancora tra i più ascoltati in Italia, il rapper è pronto a pubblicare il nuovo singolo L’angelo caduto , terzo estratto dall’album Flop .

Nella canzone Salmo racconta l’amore come protezione e il titolo fa riferimento anche all’artwork dell’album. Si tratta infatti dell’Angelo Caduto, opera di Alexandre Cabanel del 1868. Co-autrice del pezzo è Shari, mentre il beat accompagna il suono del pianoforte che scandisce le parole di Salmo. Emotivo e sensibile, il brano è il più struggente dell’album Flop e sarà in rotazione radiofonica dall’1 gennaio 2022.

Il testo di L’angelo caduto

Tu ci credi agli angeli?

Credi che qualcuno ti veda dall’alto?

Chiedilo agli angeli

Chiedi quanto tempo per noi ti è rimasto

Ti vedo in tutti gli angoli

In questa noia sei rimasto solo tu

Che credi ancora agli angeli

Penso troppo forte, qualcuno mi sente, mi senti tu

Quando meno te lo aspetti, eh

So che non ci crederai,

ma quel giorno mi vedrai nei riflessi degli specchi, eh

Che da quando ci rifletti non ti chiedi come stai,

sei finita in mille pezzi, еhi

E credi solo agli spettri, ah

Volevo farti sapere che non sei sola

Quando hai il cuore in gola io sarò al tuo fianco come una pistola

Copriti bene che fuori nevica ancora

Come quando facevi l’amore e saltavi la scuola

È così freddo il mio bacio da labbra viola

Che nessuna fiamma dell’inferno mi consola

Tu sei la canzone che non so scrivere, ricordati di me per sorridere

Tu ci credi agli angeli?

Credi che qualcuno ti veda dall’alto?

Chiedilo agli angeli

Chiedi quanto tempo per noi ti è rimasto

Ti vedo in tutti gli angoli

In questa noia sei rimasto solo tu

Che credi ancora agli angeli

Penso troppo forte, qualcuno mi sente, mi senti tu

Nessuno mi sente, eh, nessuno mi vede, eh

Quando parli di me non c’è nessuno che ti crede mai

Perso nell’ignoto, dormo sopra un’altalena sospesa nel vuoto, hai

Visto un angelo nel mare, ma, eh

Devi scolpirlo se vuoi liberarlo

Quando senti il freddo il mio respiro ghiaccia il vetro

e pensi a chi non c’è

Quando a cena lasci un posto vuoto sappi che io sono lì con te

La mia morte si trasforma in arte

Un giorno ci vedremo dall’altra parte

Tu sei l’esistenza che non so vivere,

ricordati di me per sorridere

Tu ci credi agli angeli?

Credi che qualcuno ti veda dall’alto?

Chiedilo agli angeli

Chiedi quanto tempo per noi ti è rimasto

Ti vedo in tutti gli angoli

In questa noia sei rimasto solo tu

Che credi ancora agli angeli

Penso troppo forte, qualcuno mi sente, mi senti tu

Hai mai, ehi, ehi, ehi

Ehi, ehi

Ehi, ehi, ehi, ehi

Ehi, ehi, ehi

Mi senti tu, oh

