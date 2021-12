Santa Lucia, il testo della canzone di Francesco De Gregori

Santa Lucia, di cosa parla

Quando uscì la canzone, ci fu anche chi non apprezzò la dedica ad una santa. Ecco allora come raccontò la genesi del brano lo stesso De Gregori. "Mia madre, che è leggermente miope, quando cercava qualcosa e non riusciva a trovarla, quando la trovava diceva 'Santa Lucia, santa Lucia, non l'avevo vista'. La canzone è nata così, questa è una canzone per tutti quelli che non vedono. Non capisco perché debbo vergognarmi di aver usato questa mediazione cattolica. Se le critiche sono rivolte solo al fatto che si nomina una santa, non me ne vergogno. Poi si può dire che faccio delle canzoni commissionate dal Papa, nessuno è al di sopra di ogni sospetto” aveva spiegato il cantautore romano.