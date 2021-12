Gianna Nannini e Francesco De Gregori fanno brillare il Diamante

Gianna Nannini e Francesco de Gregori si uniscono per la prima volta in duetto reinterpretando Diamante, la storica canzone con testo di Francesco De Gregori e musica di Zucchero, Mino Vergnaghi e Matteo Saggese. Il brano sarà in radio e disponibile in digitale dal 10 dicembre (Gng Musica / Columbia Records). Un duetto intenso su una canzone iconica, in cui si incontrano le voci di due artisti che hanno incantato generazioni con la loro inconfondibile cifra stilistica. Da venerdì 3 dicembre, Diamante di Gianna Nannini feat. Francesco De Gregori è disponibile in pre-save https://forms.sonymusicfans.com/campaign/gianna-nannini-feat-francesco-de-gregori-diamante/. Gianna Nannini e Francesco De Gregori, colleghi e amici, hanno segnato la storia della musica italiana. Francesco De Gregori ha scritto per Gianna Nannini il brano Ninna nera contenuto nell’album Dispetto (1995). Lo scorso anno la rocker toscana ha omaggiato il brano di De Gregori La donna cannone (1983) reinterpretandolo per il progetto I Love My Radio.