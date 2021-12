James Morrison e Natalie Imbruglia in concerto a Prato: info e data

James Morrison e Natalie Imbruglia saranno presto in Italia per un unico concerto insieme nel 2022 . L’appuntamento è con la rassegna toscana “ Settembre Prato è Spettacolo ”, il prossimo giovedì 1 settembre, dove il cantante e autore di “Broken Strings” e la voce inconfondibile di “Shivers” si esibiranno sotto il cielo stellato di Piazza Duomo a Prato, in una scaletta e medley ricca di vecchi e nuovi successi. Ecco tutte le indiscrezioni sull’evento e come procedere all’acquisto dei ticket per parteciparvi.

James Morrison e Natalie Imbruglia in concerto

L’esibizione durante “Settembre Prato è Spettacolo”, in programma per il prossimo 1 settembre 2022, segna per James Morrison e Natalie Imbruglia, il tanto atteso ritorno live. Per il primo un’occasione importante per presentare la prima volta davanti alla platea di fan il nuovo “Greatest Hits Tour”, la seconda per mettere un punto definitivo al tanto agognato “blocco dello scrittore” che le ha permesso, lo scorso 24 settembre, di tornare definitivamente sulla scena musicale internazionale con l’album “Firebird”. Il sesto disco di Natalie Imbruglia scritto con Romeo Stodart (The Magic Numbers), Albert Hammond Jr. (The Strokes) e Gus Oberg. Quello di Prato sarà uno show unico, doppio e ancora più immersivo, nella musica di due tra i cantautori più amati dei primi anni Duemila e di tutta la scena musicale moderna. Cosa si ascolterà? Troveranno sicuramente spazio in scaletta i pezzi più famosi di James Morrison, come la già citata “Broken Strings” oppure “You Give Me Something” e “I Won’t Let You Go” – per citarne alcuni - accanto a una selezione di brani preferiti dai fan, mentre per Imbruglia si tratta della prima volta dal vivo con le canzoni contenute nell’ultimo disco uscito a inizio autunno.